Estudiantes presentan 35 murales coloridos en bancas  

NUEVA YORK.- Los estudiantes revelaron sus 35 poderosas y coloridas bancas en el Washington Square Park, mientras hablaron sobre temas de racismo, la violencia con armas y los derechos LGBTQ.

Esto marca el evento de lanzamiento para la exhibición llamada Citywide Student NYC Parks Exhibition, CEI BENCHMARKS: Youth Setting the Standard for Social Change.

En el evento, cada uno de los estudiantes presentó una banca en un discurso que aborda un tema social crítico, con el fin de lograr un cambio social en el mundo.

Las 35 bancas estarán en exhibición en Washington Square Park durante el evento y luego serán instaladas en los parques de toda la Ciudad para una exhibición de verano.

El CEI BENCHMARKS: Youth Setting the Standard for Social Change es un programa integral de artes de acción social que inspira a los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York a hablar sobre los principales problemas sociales que les preocupan (por ejemplo, racismo, desigualdad de género, violencia armada, intimidación, contaminación, entre otros) a través de la creación de murales a gran escala basados ​​en temas en bancas para exhibición pública, en una exhibición de alto perfil en toda la ciudad en NYC Parks, para lograr un cambio social.

Este año, Benchmarks atendió a más de mil 200 estudiantes 32 escuelas de toda la Ciudad.

En este programa, los artistas docentes trabajaron con los estudiantes para explorar el activismo social, examinar el arte y los artistas de acción social, estudiar la historia y la práctica del arte público, seleccionar e investigar un problema social crítico y formular un mensaje para el cambio social, y traducir ese mensaje en un mural de banca.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en Guest Artist Visits con Domingo Zapata, Federico Solmi y Jordan Seaberry; participar en eventos de la Ciudad y del Condado en sitios de instalación en toda la Ciudad y dirigir un Peer-to-Peer Workshop sobre acción social, a través del arte con un grupo escolar invitado.

Este programa se alinea con los NYS Learning Standards in Social Studies and ELA, y con el NYCDOE Blueprint for Teaching and Learning in the Arts y fortalece las habilidades de aprendizaje social y emocional.

Después del evento inaugural, las bancas de acción social se instalarán en los siguientes parques en una exhibición de verano de NYC Parks en toda la ciudad: del 3 de junio al 15 de septiembre de 2022.

Los estudiantes que compartieron sus pensamientos sobre sus obras de arte y el impacto que tuvo este tiroteo en la escuela fueron:

Catherine Diaz: “Hicimos bancas sobre la violencia armada y el racismo. Estoy feliz de que estemos haciendo esto para cambiar el mundo. Cuando ocurrió el tiroteo en Texas, no pude dormir en toda la noche. ¿Y si esto pudiera pasar en mi escuela?”

Arianna (PS 108): “Hicimos nuestra banca sobre la violencia armada y Black Lives Matter (BLM). Las personas que fueron asesinadas en Texas dejaron familias que nunca deberían tener que pasar por ese trauma. Si algo así sucede, se quedará con ellos por el resto de sus vidas”.

Daniel Santana y Aaron Chávez (PS/MS 194): “Los eventos recientes en Texas fueron trágicos, realmente no deberían volver a suceder aquí ni en ningún otro lugar. Esperamos que estas bancas le digan al mundo que detenga el racismo, necesitamos apoyar personas sin importar lo que ganen. Todos somos iguales sin importar cómo nos vemos o quiénes somos. Todos somos iguales al final del día. Las personas en esta tierra necesitan unirse”

Kaseem Knight (PS/MS 124): “Es una pena que estos pobres niños y maestros inocentes fueran asesinados, no hicieron nada para merecer eso. Los maestros no deberían tener que luchar por la vida de sus estudiantes. Las bancas que creamos permiten que la gente sepa que es hora de unirnos. Toda esta desigualdad es repugnante. Todos debemos ser tratados por igual, ya sea que nuestro color de piel sea negro, marrón o blanco, todos somos iguales”.

DONDE ESTARÁN COLOCADAS LAS BANCAS

BRONX

Exhibition Park Site: Reverend T. Wendell Foster Park (North side of East 165th Street between Jerome Ave and River Ave)

Schools: Dr. Richard Izquierdo Health & Science Charter School 482, International School for Liberal Arts 342, Albert Einstein JHS 131, Dr. William Dorney PS 72, Donald Hertz PS 83, Philip J. Abinanti PS 108, Abram Stevens Hewitt PS 130, The Lorraine Hansberry Academy PS 214, Stephen D. McSweeney School P 721, PS/MS 194, South Bronx Academy for Applied Media 296, High School for Energy and Technology 565

BROOKLYN

Exhibition Park Site: Prospect Park – Parade Ground (Entrance on Caton Ave & Argyle Road)

Schools: Joseph B. Cavallaro IS 281, Herbert S. Eisenberg IS 303 , Intermediate School 381, Marine Park JHS 278, New Heights MS 722, School for Career Development PS 753, Summit Academy Charter School 730

QUEENS

Exhibition Park Site: Flushing Meadows Corona Park (On New York Avenue by the Entrance to the Pitch & Putt Golf Course)

Schools: Catherine and Count Basie MS 72, Virgil I. Grissom JHS 226, Louis F. Simeone PS 7, Queens Transition Center 752, Osmond A Church PS/MS 124, The Lorraine Tuzzo, Juniper Valley Elementary School PS 128, The Riverview School 277

MANHATTAN

Exhibition Park Site: Thomas Jefferson Park (At entrance to park at East 114th Street between Pleasant & First Aves)

Schools: Bea Fuller Rodgers School IS 528, Isaac Newton Middle School For Math & Science 825, Jose Celso Barbosa PS 206 , Horan School PS 79, Robert F. Kennedy PS 169, The Island School PS/MS 188.