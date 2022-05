Instan a automovilistas a cumplir con todas las leyes de seguridad vial

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Los funcionarios de Connecticut se han asociado con las agencias de policía locales para intensificar la aplicación de las leyes del cinturón de seguridad en los próximos días, durante la Click It or Ticket Campaign, pero aseguran que los agentes estarán atentos a todos los conductores por si cometen otras infracciones de seguridad vial, incluida la conducción distraída.

La policía estatal de Connecticut y los departamentos de policía de cada ciudad han estado utilizando las redes sociales para crear conciencia sobre la seguridad del cinturón de seguridad, a medida que empieza a llegar el verano.

Algunos lectores de las redes sociales comentaron en las páginas de los departamento de la policía que es necesario también prestar atención a la conducción distraída y al exceso de velocidad.

“Sé que debe ser difícil atrapar a los conductores que usan el teléfono mientras conducen, pero esa sería una campaña de seguridad más impactante que solamente centrarse en los cinturones de seguridad”, escribió un usuario de Facebook.

El vocero de la policía estatal, Pedro Muñiz, dijo que, si bien la Click It or Ticket es una campaña de concientización específica, la policía ciertamente está haciendo cumplir todas las leyes de seguridad vial.

“La policía estatal de Connecticut ha hecho cumplir todas las leyes aquí en el estado y lo seguirá haciéndolo. Cuando hay una campaña para promover la concientización sobre algo específico (por ejemplo, la campaña Click It or Ticket), generalmente se otorgan subvenciones a los estados para brindar una aplicación adicional a estas iniciativas”, comentó Muñiz.

Por ejemplo, la policía de Enfield este año recibió más de 10 mil dólares en subvenciones para hacer cumplir la ley del cinturón de seguridad.

Muñiz dijo que hubo una campaña similar para crear conciencia sobre el uso de teléfonos celulares y la conducción durante el Mes de Concientización sobre la Conducción Distraída, que fue en abril, durante el cual las fuerzas del orden aumentaron sus esfuerzos para disuadir a las personas de enviar mensajes de texto mientras conducen.

“Mientras se llevan a cabo estas campañas, nuestros agentes continúan haciendo cumplir todas las leyes aquí en Connecticut”, expresó el sargento Matthew Meier, supervisor de la División de Tráfico de Enfield. Dijo que el Departamento también recibió fondos de subvenciones para la aplicación de DUI (conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas).

“Click It or Ticket es una campaña nacional de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). El 23 de mayo pasado, los funcionarios llevaron a cabo la iniciativa Border 2 Border, que es un evento de un día que inicia la concientización sobre el uso del cinturón de seguridad. La policía del estado de Connecticut trabajó con los departamentos locales en Enfield, Stonington y Westerly, Rhode Island, así como con la policía del estado de Massachusetts, para aumentar la aplicación de la ley y educar al público.

Click It or Ticket comenzó el 16 de mayo y se extenderá hasta el 5 de junio.

La ley de Connecticut requiere que todos los conductores y pasajeros en los asientos delanteros y traseros usen cinturones de seguridad.

La multa por una infracción es de 92 dólares. Según la NHTSA, hubo casi 10 mil 900 muertes a nivel nacional que fueron el resultado de personas que no usaron cinturones de seguridad.

Juliet Little, especialista en gestión de seguridad vial del Departamento de Transporte del Estado, dijo que los datos preliminares de 2021 muestran que 118 residentes del estado murieron por no usar el cinturón de seguridad.

Si bien la tasa actual de cumplimiento del cinturón de seguridad es del 91.5%, por debajo del 93,7% en 2019, esa tasa sigue siendo alta y es, en parte, el resultado de la concienciación sobre la seguridad, finalizó Little.