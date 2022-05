Inmigrantes de NY impulsan campaña para mayores protecciones contra la deportación

- Publicidad -

ALBANY.- El ferviente redoble de tambores y las súplicas de los inmigrantes neoyorquinos resonaron afuera del Capitolio estatal, con demandas crecientes para que los legisladores aumenten las protecciones contra la deportación antes de que finalice la sesión legislativa la próxima semana.

La New York for All Act limitaría el uso de recursos por parte de las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a los agentes del U.S. Immigration & Customs Enforcement (ICE) a revelar la ciudadanía o el estado migratorio de una persona, en un esfuerzo por frenar la deportación.

El proyecto de ley prohibiría que las fuerzas del orden público estatales o locales, los agentes del orden público, los agentes de recursos escolares, las agencias estatales, los empleados estatales y las agencias de libertad condicional revelen el estado migratorio, la nacionalidad, el país de origen o las fechas de liberación o corte correspondientes de una persona como parte de las investigaciones e interrogatorios de ICE

La medida propuesta no prohíbe que los oficiales cumplan con las órdenes judiciales válidas o órdenes judiciales federales.

La senadora estatal Julia Salazar, patrocinadora del proyecto de ley y demócrata de Brooklyn, dijo que la New York for All Act se necesita con urgencia para proteger a los inmigrantes neoyorquinos.

“El ICE a menudo separa y perturba innecesariamente a las familias en nuestras comunidades. En la Legislatura estatal, debemos responder a los llamados de nuestros colegas y electores en todo el Estado aprobando la Ley de Nueva York para Todos este año. Tomemos esta acción para asegurarnos de que el ICE no pueda armar a las fuerzas del orden locales y permitir que los inmigrantes neoyorquinos se involucren con los servicios gubernamentales sin temor”, indicó Salazar.

Cientos de neoyorquinos inmigrantes están detenidos en hasta 76 centros de detención diferentes del ICE en todo el Estado. La agencia federal detuvo a 25 mil inmigrantes en todo los Estados Unidos en los primeros tres meses de 2021.

“La complicidad de las fuerzas del orden de Nueva York solo contribuye a la perturbación violenta y el terror que el ICE ejerce contra nuestros vecinos, familiares y amigos. Todos merecen vivir una vida libre de acoso”, indicó la asambleísta estatal Karines Reyes, demócrata del Bronx. “

Por su parte, la Ley Stop Immigration Bond Abuse Act restringiría a las compañías que monitorean las fianzas de inmigración del seguimiento electrónico o la divulgación de la fuente de pago a los abogados referidos para representar a los clientes de la fianza de inmigración.

Los inmigrantes que no pueden pagar la fianza en efectivo a menudo dependen de las compañías de fianzas de inmigración.

Las compañías de fianzas de inmigración pueden cobrar a los depositarios más de 420 dólares por mes por las tarifas de operación y los costos del monitor electrónico de tobillo.

Los dispositivos cuestan un promedio de 120 dólares por mes.

El tiempo promedio de espera en la corte estatal de inmigración es de más de dos años.

La fianza mediana otorgada en casos de inmigración en Nueva York es de 7 mil 500 dólares, un 50% más que la fianza mediana establecida en casos penales por delitos graves y casi siete veces mayor que la fianza establecida para delitos no graves, según el proyecto de ley.

El proyecto de ley, que avanzó al Comité de Medios y Arbitrios de la Asamblea y ahora está en el Comité de Seguros del Senado, también limitaría las primas de bonos de inmigración.