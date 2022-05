101 datos curiosos sobre el mundo

- Publicidad -

El mundo es un lugar maravilloso pero lamentablemente conocemos muy poco sobre él. Al menos, mucho menos de lo que podríamos. ¿Te gustaría conocer un montón de datos curiosos sobre los temas más diversos? En esta nota, algunos datos interesantes de todos los temas que te encantan, para que puedas sorprenderte y sorprender a los demás en tus conversaciones. ¡Sabemos que te fascinarán!

Además de datos curiosos sobre la farándula mundial, que son siempre de los más consumidos y comunicados, hay más curiosidades del mundo que vale la pena saber. Pero antes de mencionar los 101 datos curiosos del mundo, dos datos interesantes sobre personas super famosas que te pueden interesar:

¿Sabías que Angelina Jolie contrató un sicario para que la matara cuando era jóven porque estaba deprimida y pensó que un asesinato iba a ser menos traumático para su familia que un suicidio?, ¿Y que en 2015 la Reina Isabel II de Inglaterra visitó el set de rodaje de “Juego de Tronos” pero rechazó sentarse en el Trono de Hierro porque según el protocolo como reina tiene prohibido sentarse en un trono extranjero?

Datos curiosos sobre el cuerpo humano

El cuerpo humano es una estructura compleja, pero absolutamente fascinante. A pesar de que la ciencia estudia cada parte del cuerpo desde hace siglos, nunca se lo termina de conocer del todo. ¡Es que es una infinita fuente de asombro!

Pero ciertamente, los años de estudios han llevado a que se revelen cientos de datos interesantes sobre el cuerpo, muchos de los cuales parecen increíbles cuando uno los escucha. Estos son algunos de los más increíbles. ¡Y están ocurriendo dentro tuyo en este momento!

1. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas

Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas… ¡Aproximadamente 100.000 veces al día!

Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación: para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 km por día.

2. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales

Curiosidades del mundo si las hay: ¿Sabías que cada persona tiene su aroma único, debido a las feromonas? Excepto los gemelos idénticos, obviamente, que tienen exactamente el mismo olor.

Hablando de esto, vale aclarar: según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres. Y la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas.

3. Producimos piscinas de baba

La función de la saliva es envolver el alimento para que no raspe ni desgarre las paredes del estómago.

¿Sabes qué es lo más curioso? A lo largo de la vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar dos piletas de natación.

4. Puedes ver un óvulo a simple vista

El espermatozoide masculino es la célula más pequeña del cuerpo. En contraposición, el óvulo femenino es la más grande.

De hecho, el óvulo es la única célula del cuerpo lo suficientemente grande como para poder verse a simple vista.

5. El tamaño del pene puede ser proporcional al pulgar

Hay muchos mitos alrededor del tema. Pero la ciencia dice que el pene de un hombre promedio mide tres veces el tamaño de su dedo pulgar. ¿Creías que era solo otro mito?

“Pensamos que los niveles de testosterona prenatal podían tener algo que ver con la longitud del pene y, por tanto, dado que la formación de los dedos también está influida por esta hormona, también jugaban un papel”, afirma Tae Beom Kim, coordinador de una investigación al respecto del Hospital Gachon Gil de Incheon.

6. El corazón podría mover un coche

Otro de los datos interesantes que valen la pena compartir es que más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia.

Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros.

7. Nada es tan inútil como parece

Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el dedo meñique.

Aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza.

8. Eres el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa

El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está compuesto en un 90% por células muertas de nuestro cuerpo.

9. El calor corporal es más de lo que imaginas

En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.

10. Lo que crece más rápido…

¿Qué crees que crece más rápido en tu cuerpo? La respuesta no son las uñas. En realidad, el vello facial crece mucho más rápido que el de cualquier otra parte del cuerpo.

11. Huellas únicas

Al igual que las huellas dactilares, y que los aromas, la lengua de cada persona también es una marca de identidad. De hecho, tiene huellas únicas e irrepetibles.

12. La lengua nunca descansa

La lengua se está moviendo todo el día. Se expande, se contrae, se aplana, se vuelve a contraer. Al final del día, lo más probable es que la lengua haya hecho varios miles de movimientos.

13. Tienes más papilas gustativas de lo que imaginas

Específicamente, alrededor de 3000. Sí, tres mil. Cada una de ellas permite identificar distintos sabores: amargo, salado, agrio, dulce y picante.

Y son después de todo las que nos ayudan a comprender cuándo algo que comemos es delicioso. Aunque no todo el mundo tiene la misma cantidad, y eso explica por qué algunas personas parecen sentir más sabor que otras.

14. Los hombres y mujeres escuchan de manera diferente

La manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman decisiones es diferente y esto es bien sabido. Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana descubrieron que estas diferencias se aplican incluso en la manera en que ambos sexos escuchan. Los hombres procesan sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro, mientras que las mujeres usan ambos lados para este propósito.

15. Los bebés pueden curar a sus madres en el vientre

Entre las curiosidades del mundo más sorpresivas, está el poder de los bebés en el vientre materno. En este sentido, no solo las madres cuidan de sus hijos, sino que los bebés también cuidan de sus madres. Mientras se encuentra en el útero, el feto puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de su progenitora para restaurarlos. La transferencia e incorporación de células madre embrionarias en los órganos de la madre se llama microquimerismo uterino.

Datos curiosos sobre el reino animal

No solo el cuerpo humano es asombroso. El reino animal es tan amplio e increíble que parece imposible conocerlo completamente. Pero al menos, puedes conocer algunos datos interesantes super curiosos.

16. Datos curiosos sobre los elefantes

Los elefantes son maravillosos y a nuestros ojos, parecen gigantes. Sin embargo, pesan menos que la lengua de una ballena azul.

Otro dato curioso sobre ellos: no pueden saltar.

17. Los elefantes y el agua

Hay más curiosidades del mundo sobre estos increíbles animales.

Los elefantes son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente 250 km. A su vez, tienen un sistema intuitivo de comunicación ya que cuando un miembro de la manada encuentra alguna reserva de agua, avisa mediante gruñidos de baja frecuencia al resto de la manada.

18. Los osos panda y su comida

Si crees que eres glotón, es porque no conoces a los osos panda.

¡Ellos pueden pasar hasta 12 horas al día comiendo!

Es que para suplir sus necesidades dietarias tiene que comer al menos 12 kilos de bambú diarios.

19. El hambre de los osos hormigueros

Los osos panda no son los únicos que sorprenden con la cantidad de comida que consumen a diario. Los osos hormigueros comen alrededor de… ¡35.000 hormigas al día!

20. Los caballitos de mar y la familia

Hay varias especies de animales que tienen la característica de ser monógamos, es decir, que se aparean toda la vida con la misma pareja. Los caballitos de mar son una de ellas. Pero hay otro dato curioso al respecto: el macho de la pareja es quien lleva las crías durante el período de gestación.

21. Hociquito de un gato

Entre los datos curiosos más increíbles de reino animal, hay uno relacionado con los gatitos que te fascinará. Si tienes un gato en casa, seguramente amas su hociquito. Pero es probable que no sepas lo increíble que es. Pues el hocico de un gato es único, como las huellas dactilares de los humanos. No hay dos narices gatunas que sean idénticas.

22. La fuerza del avestruz

Quizá no lo parezca a simple vista, pero las patas de un avestruz tienen mucha fuerza. De hecho es suficiente fuerza muscular como para matar una persona, ¡o incluso a un león!

23. Los gatos duermen más del 70% de sus vidas

Así como los mininos pasan el 70% de sus vidas durmiendo, el 30% restante están despiertos acicalándose y alrededor de 10,950 horas ronroneando.

¿Quién no ha deseado tener la vida de un gato? Dormir largas jornadas y desperezarse para ir a comer. Muchos lo califican como una vida perfecta.

24. Las hormigas pueden almacenar agua

Cierta variedad de hormigas puede hacer crecer su vientre hasta un centímetro para almacenar una mezcla de agua y azúcar, llamada néctar, que les sirve de alimento. Cuando les falta agua, el resto de las hormigas recurre a sus compañeras para tomar el líquido vital.

25. Los camellos también

Los camellos beben mucha cantidad de agua cuando tienen la oportunidad de hacerlo, ya que en el desierto pueden pasar días sin ingerir líquido, ¡son capaces de tomar 106 litros de agua de una sola vez! Estos animales tienen una gran capacidad para almacenar copiosas cantidades de agua en su organismo y pueden pasar hasta 10 días sin beber.

26. Los peces también toman agua

Que vivan en el agua no quiere decir que no necesiten también beberla. De hecho, si no lo hacen pueden morir deshidratados. Los peces de agua dulce simplemente la beben y ya.

Los peces que viven en el mar tienen la capacidad de eliminar el exceso de sal que ingieren junto con el agua. Su cuerpo está formado por un gran porcentaje de agua y otro porcentaje de sustancias orgánicas. Cuando la sal del mar se pone en contacto con las sales de los peces, ellos filtran el agua y la sal a través de sus branquias.

Esto significa que para que los peces puedan ingerir agua, los niveles de sal en el agua deben ser estables ya que si aumentaran, los peces no podrían diferirla y podrían morir.

27. Las nutrias, ¿románticas?

Si pudieras ver a un grupo de nutrias durmiendo en el agua, verías que lo hacen tomadas de la “mano”. Es un gesto muy tierno, pero que en realidad es por supervivencia: lo hacen para no derivarse o perderse.

28. Las jirafas no emiten ningún sonido

Los perros ladran, los gatos maúllan y los pájaros pían. ¿Qué hacen las jirafas? Un grupo de investigadores austriacos, armados con más de mil horas de grabación de sonidos en zoológicos se dio a la tarea de responder a esta pregunta y la respuesta es: nada. Las jirafas no emiten sonido alguno convirtiéndose de esta manera en el único mamífero con esta característica.

29. El ave voladora más grande del mundo

A veces, cuando se excava en el suelo para construir un edificio se encuentra por casualidad un fósil que puede ampliar los horizontes de lo que se daba por sabido. Así ocurrió en 1983, cuando los obreros que construían el aeropuerto de Charleston, Carolina del Sur, se encontraron con un cráneo y varios huesos del ala de un ave que vivió hace 25 millones de años. La envergadura de aquella criatura debía estar entre los seis y los siete metros, es decir, cerca del doble del ave actual con mayor tamaño.

30. Escorpiones suicidas

Los escorpiones son los únicos animales que se suicidan. Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro; muy rara vez los mata otro animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida.

31. Los gatos y el agua

Hay un mito detrás de los gatos y el agua: se cree que estos animales la odian. Este mito puede derivar de que los ancestros de los gatos vivían en los desiertos y no tenían mucho contacto con la misma y que, debido a esto, los gatos no están acostumbrados, como los humanos y otros animales, a usarla para higienizarse.

Sin embargo, los gatos domésticos no tienen por qué odiar el agua. Hay muchos felinos que una vez que la conocen les encanta, juegan con ella y disfrutan de darse baños.

32. Las abejas pueden reconocer rostros humanos

Las abejas pueden ver lo mismo que los humanos, y son tan inteligentes que los experimentos han demostrado que pueden ser entrenadas para reconocer rostros humanos. Un estudio demostró que el proceso que siguen es similar al nuestro: examinan una cara como un todo en lugar de distinguir cada elemento por separado.

Curiosidades del mundo sobre la comida

33. Para hacer un kilogramo de miel, una abeja debe recorrer 4 millones de flores….

Sí, esa cantidad. Para lograrlo, deben volar una distancia equivalente a dar la vuelta al mundo cuatro veces.

34. …Pero la miel es el único alimento que no se pudre

Al menos, las abejas no hacen todo ese trabajo para nada. Todos los alimentos, incluso los que se llaman “no perecederos”, se terminan poniendo en mal estado eventualmente. La miel es, de hecho, el único alimento que nunca lo hace.

35. En la edad media, el azúcar era un bien de lujo

Continuando con la miel, en esa época era el elemento generalmente utilizado para endulzar. El azúcar como lo conocemos venía de oriente y era considerado exótico. Así es que era importado y sumamente caro.

Era un bien utilizado solamente por nobles, valía 10 veces más que la leche, y se usaba en pequeñas cantidades. Sin embargo, fue ganando popularidad por el tiempo, llegando a ser hoy el endulzante más común.

36. El el mundo hay más de 10 mil tipos de tomates

¿Creías que se limitaba al tomate “redondo”, “perita” y “cherry”? Pues no, la lista es enorme y se amplía permanentemente.

El tomate proviene de la cultura azteca, pero su adaptabilidad a distintos tipos de ambientes lo hizo popular en todo el mundo. Justamente porque su cultivo se ha expandido y adaptado a todo tipo de necesidades, es que existen tantas especies.

37. Sin embargo, al principio se creía que los tomates eran venenosos

Los conquistadores de América veían cómo las culturas aborígenes comían tomates, pero su forma y su textura les hacían sentir desconfianza.

Solo se animaron a probarlos después de observar durante meses que los pueblos originarios los comían sin que tuviera efectos negativos.

38. La nuez moscada en grandes cantidades puede ser letal

Un poco de ralladura de nuez moscada es ideal para agregar sabor a la comida, pero si se consume en grandes cantidades puede tener efectos nocivos. A partir de los 10 gr. produce efectos alucinógenos similares a la marihuana; pero no es popular porque sus efectos duran más de 24 hs. y los daños colaterales son altos. Inyectada en forma intravenosa o en cantidades mayores puede llegar a causar la muerte.

39. Las manzanas tienen aire

Haz la prueba y tira una manzana en un bote de agua. Verás que la fruta flota. Esto se debe a que están compuestas hasta en un 25% por aire. Según un estudio publicado en Journal of Experimental Botany, esto es para que la fruta crezca.

40. Las zanahorias no siempre fueron naranjas

La zanahoria parece remontarse al 3000 a. C., en Afganistán. En aquel tiempo solían ser púrpuras por fuera y amarillas por dentro.

De hecho, la primera zanahoria naranja se produjo artificialmente en Holanda, en el siglo XVI, para coincidiera con el color de la casa real holandesa.

41. La cerveza no es un alimento en Rusia

Datos curiosos sí los hay: en el país del vodka, la cerveza ya no se considerará un producto alimenticio. Hasta ahora, cualquier cosa que contenía menos del 10% de alcohol en Rusia no era considerada una bebida alcohólica como tal, pero el incremento de consumo de cerveza ha obligado a la intervención de las leyes. Durante la última década, sus ventas han aumentado más del 40%, mientras que las de vodka se han reducido en casi un 30%.

Datos interesantes del mundo sobre la historia

42. Las primeras almohadas eran de piedra

Cuando se habla de almohada, la primera asociación mental que la gente de hoy tiene es la de un cojín blando y suave sobre el cual poner la cabeza a la hora de dormir. Pero la primera almohada surgió en Mesopotamia, allí las almohadas, eran de piedra y tenían un uso ligeramente diferente al que le damos hoy en día. Básicamente, servían para mantener lejos de la boca, la nariz y las orejas a los insectos a la hora de dormir.

43. Los primeros despertadores… ¡Eran personas!

Un dato curioso es que los primeros despertadores, como bien lees, eran personas. Se les llamaba “knocker up”, y su empleo no era otro que despertar de madrugada a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas, canteras y minas de carbón durante la época de la Revolución Industrial en Inglaterra e Irlanda. ¿Cómo se despertaban ellos? Pues no lo sabemos.

44. La guerra y la paz

La influencia mundial que Estados Unidos de América tiene se sustenta, en gran medida, en su poderío militar. Con un presupuesto de 610 000 millones de dólares, gasta más en su ejército que la suma de los presupuestos militares de los próximos quince países. Mientras tanto, el presupuesto que la ONU tiene asignado para el mantenimiento de la paz es de 6 800 millones de dólares, lo que representa el 0,5% de los gastos militares del mundo, que están estimados en 1 339 000 millones de dólares.

45. El Vaticano

El Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo. El tesoro en oro del Vaticano ocupa el segundo puesto tras el de los Estados Unidos. Las riquezas del Vaticano son incalculables. No hay pueblo sin iglesia, ni ciudad sin catedral, ni casi monte sin ermita.

Según un estudio realizado hace poco tiempo el Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial, pero no solo una vez, puede acabar con ella dos veces. Si dudas, uno de los datos interesantes del mundo más tristes que se pueden compartir.

Datos curiosos sobre el agua

46. Es la única sustancia de la naturaleza que puede encontrarse en forma líquida (agua tal como la conocemos), sólida (en forma de hielo) o gaseosa (como vapor).

Los cambios de estado del agua, que existe en su mayor parte en estado líquido, se producen debido a la cercanía de sus moléculas. Cuanto más próximas se encuentran las moléculas entre sí, el agua adopta el estado sólido; cuando están más separadas, asume el estado gaseoso.

47. El cuerpo humano contiene en promedio unos 37 litros de agua

Esto que equivale al 66 por ciento de la masa corporal de un adulto. Todo el cerebro está compuesto por un 75 por ciento de agua, mientras que, los huesos contienen un 25 por ciento y la sangre un 83 por ciento.

48. Una canilla que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día

Durante una ducha de solo cinco minutos se utilizan entre 95 y 190 litros de agua. En cada descarga del retrete se consumen entre 7,5 y 26,5 litros de agua. Al lavarnos las manos gastamos 3 litros y, al cepillarnos los dientes 7.

49. Se necesitan 200 litros de agua para producir un solo litro de gaseosa cola

¡Y no solo eso! Para un barril de cerveza, 5.680 litros de agua; para un huevo de gallina, 450 litros; para producir los alimentos diarios de una familia de cuatro personas se necesitan 25.700 litros de agua y para refinar un barril de petróleo crudo se necesitan 7.000 litros.

50. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero puede estar como máximo siete días sin beber agua.

Sin embargo, el agua salada no se puede beber porque provoca deshidratación ya que el organismo termina eliminando mucha más agua de la que consume.

Para una correcta hidratación una persona debe consumir un mínimo de 2 litros de agua por día:

De esta manera, consumiremos a lo largo de nuestra vida más de 75 mil litros de agua. Porque, además del agua que se bebe, hay que tener en cuenta que casi todos los alimentos que ingerimos aportan un grado muy alto de agua al cuerpo.

51. La mayoría de los alimentos que consumimos a diario aportan al cuerpo una gran cantidad de agua.

El tomate contiene un 95 por ciento de agua; la manzana un 85 por ciento; la espinaca un 91 por ciento y las papas un 90 por ciento.

52. Son 70 mil las sustancias conocidas que contaminan el agua

Las sustancias más contaminantes para el agua suelen ser los hidrocarburos, los desperdicios industriales, los pesticidas y otros tipos productos químicos. La mayoría de los derivados del petróleo son arrojados por las mismas industrias. Es alarmante que con solo cuatro litros de nafta se pueden contaminar 2,8 millones de litros de agua. Por esta razón los animales de agua dulce se están extinguiendo cinco veces más rápido que los animales terrestres.

53. Los países americanos poseen la mayor parte de los recursos hídricos en relación a la cantidad de habitantes

En América del Sur vive solamente el 6 por ciento de la población mundial. Sin embargo, en ese continente permanece concentrado el 26 por ciento de los recursos hídricos. Por otro lado, en América del Norte y Central reside el 8 por ciento de la población y esta posee el 15 por ciento del recurso. Mientras que en Europa, se concentra el 13 por ciento de población y el 8 por ciento del recurso. En cambio, en Asia vive el 60 por ciento de la población mundial y solo cuenta con el 36 por ciento del agua. Por último, en África vive el 13 por ciento de la humanidad y solo se dispone del 11 por ciento del agua.

54. Más de 1100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable

Para lograr conseguir agua potable, muchas mujeres y niños caminan 10 kilómetros a diario. No conseguirla, puede causarle la muerte a 4.500 niños. A su vez, en lugares dónde el agua está contaminada mueren 3 millones y medio de personas.

55. La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua.

En los últimos dos millones de años esta cantidad no ha variado. Sin embargo, de todo ese caudal solo el 0.007 por ciento existente en la Tierra es potable. A causa de la contaminación ésta cantidad se reduce año tras año.

56. Cuando una persona siente sed, es porque ha perdido más del 1% del total de agua de su cuerpo.

¡Pero cuidado! Aunque tengamos mucha sed, no es saludable beber agua en exceso ni muy rápido. Hacerlo puede provocarnos una intoxicación, ya que mucha cantidad de agua puede diluir los niveles de sodio en sangre y provocar un desequilibrio en el nivel de agua del cerebro.

57. El agua es el principal regulador de temperatura del planeta

Por lo tanto, es también regulador de la temperatura de nuestro cuerpo . Por esta razón, es recomendable beber mucha agua cuando se tiene fiebre.

58. Se estima que las personas utilizan un promedio de 190 litros de agua por día

En Estados unidos se consumen 1300 millones de litros por día y se calcula que esta cifra es cinco veces más de lo que consumen los europeos.

Datos curiosos que realmente no quieres escuchar

No todo es para divertirse. Estos datos curiosos te dejarán pasmado pero, a la vez, te darán un poquito de escalofríos… ¡No digas que no te lo advertí!

Seguro que nunca antes te has puesto a pensar en estas cosas. Pero leerlo a continuación te dejará pasmado.

59. Horas de sueño

Si duermes las ocho horas al día que recomienda la medicina, cuando cumplas 99 años habrás pasado 33 años dormido.

60. Café y cucarachas

Es muy posible que haya excremento y restos de cucarachas en el café que tomas. Muchos etnólogos que estudian cucarachas suelen crear una alergia a estas, pero también al café que casi todos tomamos. Y la presencia de excremento en el café sería la única explicación coherente.

61. “Nadie se baña dos veces en el mismo río”

La famosa frase del filósofo Heráclito es mucho más cierta de lo que piensas. De hecho, nunca has estado en el mismo lugar dos veces: nuestro planeta, el sistema solar y la galaxia están moviéndose en el espacio.

62. Hay fecha de caducidad

Esa misma galaxia, el sistema solar y el planeta en el que vivimos, tienen fecha de caducidad. Dentro de 4 mil millones de años nuestra galaxia chocará con la galaxia Andromeda.

63. ¿Realmente te conoces?

¿Pensaste alguna vez que, en realidad, nunca te has visto realmente? Solo tu reflejo, fotografías de tí mismo. De hecho, de tu rostro solo puedes ver un pedacito de la nariz y los labios.

64. Dolorosa realidad

Millones de niños en Estados Unidos están siendo expuestos a grandes cantidades de agua con plomo. Esto afecta su comportamiento, rendimiento y coeficiente intelectual. Puede causar graves problemas a la salud y el problema no está siendo atacado. Otros países ni siquiera saben si tienen ese problema.

65. Peligros que ha inventado el ser humano

Existen por lo menos 49 bombas nucleares perdidas en este momento. Hace poco se encontró una, pero aún hay mucho trabajo para encontrar el resto, de las que al parecer no se tiene una pista de dónde o quién las puede tener.

66. Qué hubiera pasado si…

En 1958, en medio de la Guerra Fría, una bomba nuclear cayó en en Carolina del Sur, pero no detonó. No se trató de un ataque ruso, sino de un error del propio ejército estadounidense. En 1961 sucedió lo mismo, pero esta vez fueron dos bombas nucleares que dejaron caer sobre Carolina del Norte y que afortunadamente tampoco detonaron. Sin embargo, papeles liberados en 2013 demostraron lo cerca que una estuvo de hacerlo y de cambiar el curso de la historia por completo.

67. Cosas que nunca pensaste

Un día tus padres te cargaron por última vez. De igual manera, un día saliste a jugar con tus amigos por última vez sin saber que no volvería a suceder.

68. ¿La risa de los muertos?

Si ves alguna comedia con risas enlatadas, lo más probable es que estés escuchando a gente muerta reír, pues las grabaciones realmente son viejas.

69. El Everest y sus cuerpos

Hay cerca de 200 cuerpos congelados en el Monte Everest. Es más fácil dejarlos ahí que arriesgarse a bajarlos e incluso algunos sirven para que los escaladores sepan dónde se encuentran. La mayoría de esos cuerpos son de personas que lograron llegar a la cima pero se quedaron sin oxígeno, energía o comida para lograr bajar la montaña.

70. Desastres naturales

Existe un desastre natural llamado “Erupción limnica” o “Fenómeno del lago explosvo”. Sucede cuando dióxido de carbono hace erupción de las profundidades de un lago asfixiando a la flora, fauna y población humana.

Esto ya sucedió dos veces, matando cerca de 1700 personas. Lo realmente aterrador es que el lago Kivu en África, que ya es infame por ser un lugar donde fueron lanzados los restos de gran parte de personas del genocidio de Ruanda, es una zona de riesgo en la que viven cerca de dos millones de personas.

Curiosidades sobre el planeta tierra

71. El lugar más frío

El lugar más frío es la Antártida. ¡En invierno las temperaturas pueden descender hasta alcanzar los -73º C!

¿Otra curiosidad? Cuenta con el 70% del agua fresca de la Tierra y casi el 90% de su hielo.

72. Cristales gigantes

Las piedras preciosas y cristales son muy valoradas debido a su escasez y difícil adquisición.

En México, los pilares de yeso en la Cueva de los Cristales, enterrados a unos 300 metros de profundidad, son de los mayores cristales naturales conocidos. Algunos de los pilares pueden llegar a medir más de 9 metros de alto.

73. Un río que hierve

Se encuentra oculto en las profundidades de la Amazonía peruana y, si bien el agua no se encuentra en la temperatura exacta de hervor, está a pocos grados de hacerlo, generando así un vapor en la selva.

74. Un planeta enorme

El planeta Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar, lo cual significa que es muy grande. La Tierra solo es superada en tamaño por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

75. Hay un lugar donde las rocas “caminan”

Se trata de de un lago árido y seco, conocido como el “Valle de la muerte”.

El valle se alza sobre un estanque de agua situado a 7 cm de profundidad. En las noches de invierno, el estanque se llena de agua y aparece una suave capa de hielo. Durante los días de sol, el hielo comienza a derretirse y a romperse en grandes paneles flotantes, que los vientos ligeros mueven, empujando las rocas y dejando rastros en el barro blando debajo de la superficie. Por esto parece que las rocas “caminaran”.

76. Los polos magnéticos se invierten

Si bien se invierten cada miles de años, en los últimos 20 millones de años ha ocurrido cada 100.000 años aproximadamente. Esto significa que si viajáramos al pasado 800.000 años con una brújula, ésta nos señalaría que el norte está en la Antártida.

77. El punto más profundo

La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la corteza terrestre ubicado en el occidente del Océano Pacífico. Mide unos 2,550 km de largo y 69 km de ancho en promedio, y alcanza una profundidad máxima conocida de 10.994 metros.

78. El organismo más grande del mundo

El organismo viviente más grande del mundo es un hongo, Armillaria ostayae, que se encuentra en el Bosque Nacional de Malheur, en Oregon, Estados Unidos. Este organismo, conocido como hongo o seta de miel, empezó de una sola espora muy pequeña hasta llegar a extenderse a 880 hectáreas, es decir, cerca de 1665 campos de fútbol.

El monstruo de Oregon, como a veces se le dice, ha esparcido sus filamentos rizomorfos a lo largo del bosque por unos 2400 años matando cientos de árboles.

79. El aloe

Las hojas del aloe vera contienen espinas en los bordes para tolerar la sequedad y almacenar el agua que necesitan para vivir. Esta planta puede pasar largas temporadas sin agua, sobre todo en invierno. Sin embargo, cuando las hojas están delgadas y arrugadas significa que están deshidratadas y no es recomendable no llegar a ese punto.

80. Los cáctus y su capacidad de almacenar agua

Como su habitat es el desierto, tienen una gran capacidad para almacenar agua en su interior. Esto se da porque tienen una cutícula muy gruesa y cubierta de cera. Sus hojas son espinas para evitar la pérdida del agua por la transpiración y condensar la humedad atmosférica del rocío, la niebla y la lluvia, ya que estas actúan como puntas de goteo.

Datos curiosos sobre países del mundo

Seguramente cada lugar del mundo tiene algo impresionante que contar. Pero hemos hecho una selección de ocho ciudades del mundo que tienen alguna curiosidad particular de la que pueden alardear.

81. Bolivia

Además de ser el país más plano del mundo, Bolivia tiene una abundante riqueza natural. Posee el desierto de sal más largo del mundo, el salar de Uyuni, con 10.500 metros cuadrados de sal. Además, en las profundidades de este espacio se encuentra una de las reservas más importantes del mineral Litio. Este atractivo natural se ha convertido en potencia turística y bastión hotelero.

82. Costa Rica

Ubicada en América Central, Costa Rica se destaca económicamente por su turismo. Lo que pocos saben es que la fundación Happy Planet Index lo nombró como el país más feliz del mundo en 2015. Posee 4.947.490 habitantes y es uno de los 25 países y estados independientes que no tienen ejército.

83. Estados Unidos

¿Sabías que además de ser uno de los países con mayor poder del mundo, contar con una superficie de 9,83 millones de km2 y tener una población diversa y multicultural, Estados-Unidos es el hogar de la colonia más grande de murciélagos en el mundo? Se encuentra ubicada en el sur del país en Austin, Texas.

84. Sudán

Este país, situado al noreste de África, comparte fronteras con 9 naciones de ese mismo continente. Es curioso saber que Sudán tendría más pirámides que Egipto, país reconocido por tener los monumentos arqueológicos de este tipo más importantes del mundo. Se las conoce como las pirámides Nubias, son más de 250, y están construidas a lo largo del Nilo. Según historiadores, tenían por objeto servir a los emperadores Kushitas.

85. Portugal

De clima mediterráneo, Portugal es uno de los países con mayor producción de vino Oporto en Europa. Y como dato curioso se destaca que es el mayor productor de corcho en el mundo. Este país, limítrofe con el Atlántico y España, produce alrededor de 160 mil toneladas de corcho, lo que corresponde al 54% de la producción mundial de este objeto.

86. Indonesia

País asiático y multidiverso, Indonesia posee 260 millones de habitantes. Esto lo sitúa como el cuarto país más poblado del mundo. Además de tener 3 zonas horarias distintas, es el país con el mayor número de musulmanes en su población.

87. Polo Sur

El tiempo ha hecho de guía para los seres humanos a través de la historia. Se destaca como uno de los pilares fundamentales en los que la razón humana se asienta y construye. Pero, ¿qué pasaría si esta referencia no existiese más? En el Polo Sur, el día dura más tiempo de lo que se acostumbra en el resto del hemisferio y la noche cae por largos y eternos meses.

En el Polo Sur, la pregunta “¿a qué hora nos vemos?” es difícil de responder. Puesto que es el espacio en el que las zonas horarias se encuentran hasta desaparecer y la referencia del día y la noche no funciona. Los habitantes deciden el huso horario que quieran para vivir su rutina.

Por ejemplo, las bases de investigación científica provenientes de países como Estados Unidos fijan husos horarios de acuerdo a las ciudades natales de las personas que en ellas habiten.

88. Australia

Conocido por sus canguros y el surf, Australia se arropa con los océanos Pacífico e Índico. Pero este país también sobresale por su riqueza natural y su exotismo. ¿Sabías que tiene un lago de color rosa vibrante?

No parece real, es cierto, pero lo es. Se trata del Lago Hillier, ubicado en el archipiélago Recherche, en la costa occidental de Australia. Al parecer, las bacterias que viven en sus orillas y su composición de sal generan ese efecto en su coloración.

Datos curiosos del mundo sobre el ser humano

89. Algunas personas solo necesitan cuatro horas de sueño

La mayoría de nosotros necesita unas ocho horas de sueño cada noche para estar saludables y tener suficiente energía, pero algunos pueden dormir hasta 12 y más horas si nadie los interrumpe. Otras personas, en cambio, solo necesitan cuatro, y esto se debe a la mutación del gen hDEC2, que regula la duración del sueño y la vigilia, reduciendo la cantidad de tiempo de descanso que necesitamos cada día.

90. El deseo de una madre por besar a su hijo es un instinto

El deseo de una madre por abrazar y besar a su bebé es más que simple amor maternal, es un instinto de supervivencia. Cuando la madre huele a su bebé, se familiariza con los patógenos de su piel y éstos son detectados por el sistema inmunológico de la madre, enviando señales a sus linfocitos B. Como resultado, los anticuerpos comienzan a producirse en la leche materna que el bebé consume y le permite protegerse de diversas enfermedades.

91. El orden de nacimiento afecta el peso

Se sabe que los primogénitos son más propensos a ganar exceso de peso que los hijos que nacieron después de ellos. Sin embargo, los científicos no han dado con la causa, pero se presume que se debe al suministro de sangre a la placenta.

Curiosidades sobre el idioma español

¿Qué sería de los seres humanos sin lenguaje? Si no pudiéramos comunicarnos como lo hacemos, no nos distinguiríamos de los animales. Por eso, acabemos esta lista con algunos increíbles datos curiosos sobre nuestra lengua.

92. En la palabra «centrifugados» todas las letras son diferentes y ninguna se repite.

93. En «aristocráticos» cada letra aparece dos veces.

94. «Cinco» tiene cinco letras, lo que no pasa con ningún otro número.

95. La palabra «electroencefalografista» es la más extensa de todas las aprobadas por la RAE, con 23 letras.

96. «Menstrual» es el vocablo más largo con solo dos sílabas.

97. «Mil» es el único número que no tiene ni “o” ni “e”.

98. La palabra «oía» tiene tres sílabas en tres letras.

99. El origen de “ojalá” es la expresión árabe law sha’a Allah («Si dios quisiera»).

100. La única palabra que contiene dos veces cada una de las cinco vocales es «guineoecuatorial».

101. Las palabras más largas sin letras repetidas son: «Calumbrientos» (13), «Centrifugados»(13) y «Vislumbrándote»(14).

Apuesto que te han encantado estos datos curiosos o curiosidades sobre el mundo en el que vivimos.