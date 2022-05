Recursos para familias en medio de la escasez de fórmula infantil

- Publicidad -

PORT CHESTER.- El Departamento de Salud del condado de Westchester insta a los residentes a que nunca diluyan la fórmula para bebés en un intento de ampliar su suministro, traten de hacer una fórmula en casa o usen leche o fórmula para niños pequeños para alimentar a los bebés.

Si bien la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha anunciado planes para aliviar la escasez nacional de fórmula para bebés, pasarán al menos otras seis u ocho semanas antes de que vuelva a estar disponible en los estantes de las tiendas un amplio suministro de fórmula.

La doctora Sherlita Amler, comisionada del Departamento de Salud del condado de Westchester, manifestó que “advierto particularmente a los padres que, si bien puede ser tentador diluir la fórmula para estirarla, no es seguro hacerlo. Esta práctica puede tener graves consecuencias más allá de la desnutrición. Como pediatra, he visto personalmente a un bebé que sufrió convulsiones debido a un desequilibrio de electrolitos causado por la fórmula infantil diluida”.

El Gobierno Federal ha publicado los siguientes enlaces en su sitio web para ayudar a las familias a alimentar a sus bebés:

Líneas directas del fabricante:

* Gerber’s MyGerber Baby Expert. Pueden comunicarse con un asesor certificado en nutrición o lactancia por teléfono, mensaje de texto, Facebook Messenger, chat web o videollamada y puede ayudarlo a identificar una fórmula similar que pueda estar más disponible. La web es https://www.gerber.com/mygerber-baby-expert.

* Línea directa para consumidores de Abbott: Pueden llamar al 1-800-986-8540.

* Línea de solicitud urgente de productos de Abbott: Pueden pedirle a su obstetra o al pediatra de su bebé que envíe una solicitud urgente de productos descargando y completando el formulario. Pueden visitar la web https://abbottnutrition.com/metabolics o https://static.abbottnutrition.com/cms-prod/abbottnutrition-2016.com/img/22-PSN-C_Print-Metabolics_Urgent_Product_RequestForm_FA04a.pdf.

* Línea de atención al cliente de Reckitt: Pueden llamar al 1-800 BABY-123 (222-9123).

Recursos de la comunidad

* Pueden localizar su Agencia de Acción Comunitaria (CAA) más cercana. El CAA de su vecindario puede proporcionarle fórmula o conectarlo con agencias locales que tengan fórmula en existencia. Pueden ingresar a la web https://communityactionpartnership.com/find-a-cap/.

– 2-1-1 de United Way: Pueden marcar 2-1-1 para conectarse con un especialista en recursos comunitarios afiliado a United Way que puede ayudarlo a identificar despensas de alimentos y otras fuentes benéficas de fórmula infantil y alimentos para bebés locales. Pueden visitar la web https://www.211.org/about-us/your-local-211.

* Feeding America: Pueden llamar a su banco de alimentos local para preguntar si tienen fórmula infantil y otros suministros en stock. Pueden ingresar a la web https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank.

* Human Milk Banking Association of North America (HMBANA): Ciertos bancos de leche acreditados por HMBANA están distribuyendo leche materna donada a madres necesitadas. Tenga en cuenta que algunos pueden requerir una receta de un profesional médico. Encuentre un banco de leche acreditado por HMBANA. Pueden visitar la web https://www.hmbana.org/find-a-milk-bank/.

Familias elegibles para programa WIC

Pueden cominicarse con su oficina local de WIC para identificar u obtener fuentes adicionales de fórmula infantil cercanas. Pueden ingresar a la web https://www.signupwic.com/.

Orientación general

* Pueden llamar a su obstetra o pediatra para ver si tienen muestras en el consultorio o si pueden sugerir una fórmula similar que pueda estar más disponible en las tiendas y que sea nutricionalmente similar a la fórmula típica de su bebé.

* No debe diluir la fórmula, tratar de hacer fórmula en casa o usar fórmula para niños pequeños para alimentar a los bebés. No deseche la fórmula a menos que esté vencida o sea parte del retiro del mercado. Verifique el código de lote de su fórmula (https://www.similacrecall.com/us/en/product-lookup.html) para ver si se vio afectado o no por el retiro.

* Puede encontrar más orientación en la American Academy of Pediatrics en la web https://healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/Are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-COVID-19.aspx.

* Además, a nivel local, el Departamento de Salud está notificando al público sobre el Banco de Leche de Nueva York en Valhalla.

El Banco de Leche de Nueva York es el primer banco de leche integral sin fines de lucro con sede en el estado de Nueva York, donde la leche materna se recolecta de donantes cuidadosamente seleccionados, se pasteuriza y se distribuye a los bebés que la necesitan.

Las mujeres que buscan donar leche materna también pueden comunicarse con el Banco de Leche de Nueva York para proporcionar el exceso de leche materna a los bebés que la necesitan.Pueden visitarb la web https://www.nymilkbank.org/.

Los beneficiarios del programa WIC del Departamento de Salud deben comunicarse con su clínica WIC para obtener ayuda si su tienda de comestibles no tiene su fórmula infantil WIC. Los beneficiarios de WIC de Yonkers deben llamar al 914-231-2510 y

Los beneficiarios de Port Chester WIC deben llamar al 914-813-7244.

El Departamento de Salud continuará monitoreando la situación y comunicándose con las familias.

Para obtener más información, apoyo y elegibilidad para WIC, pueden visitar el sitio web del Departamento de Salud, en https://health.westchestergov.com/.