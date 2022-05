PlanetaCurioso.com – ¿Te imaginas ir a una tienda de segunda mano, comprar un cuadro y enterarte después de que esa pintura vale una fortuna? Eso es exactamente lo que le sucedió a Teri Horton.

‘¿Quién diablos es Jackson Pollock?‘. Esa fue la pregunta que hizo la mujer cuando un profesor le dijo que, posiblemente, su cuadro era una obra original de Pollock. De ser así, su pintura valdría millones de dólares.

Todo comenzó cuando Teri Horton estaba comprando un regalo para una amiga suya. Entró a la tienda de segunda mano, observó algunas antigüedades y otras curiosidades. Pero lo que más llamó su atención fue un cuadro especialmente ‘horrendo’, según lo describió más tarde en el documental Who the #$&% Is Jackson Pollock? (2006)

La mujer, una ex camionera, no tenía ni una pizca de conocimiento sobre el arte. Pero algo le dijo que debía comprar ese cuadro de pintura chorreada. Aunque no le gustó para nada, decidió comprarlo y dárselo como regalo a su amiga.