EVENTOS COMUNITARIOS

Programa estatal de alivio hipotecario

MyHomeCT, un nuevo programa estatal que brinda alivio hipotecario a los propietarios de viviendas que experimentaron dificultades financieras debido a la pandemia, ahora está aceptando solicitudes de subvenciones.

La asistencia puede incluir actualizar una hipoteca o hacer pagos futuros de hipoteca. La asistencia también está disponible para otros costos de vivienda asociados, incluidos los impuestos inmobiliarios no depositados, las tarifas de asociación de propietarios y condominios, el seguro de propietarios de viviendas no depositados o los gravámenes fiscales municipales.

Los propietarios de viviendas pueden solicitar hasta 30 mil dólares en asistencia de subvención, y los pagos se realizarán directamente al administrador de la hipoteca o al titular de la deuda.

Para ser elegible, un solicitante debe vivir en Connecticut, ocupar la residencia como su residencia principal y mostrar prueba de dificultades financieras después del 21 de enero de 2020.

Para solicitar el programa y obtener más información, pueden ingresar a la web www.chfa.org/myhomect/ o llamar al 877-894-4111.

Asistencia para contactar programas

El sábado 21 de mayo, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, la Biblioteca Pública de New Rochelle, en Library Plaza, New Rochelle, brindará asistencia para ayudar a las personas a conectarse con los servicios y programa de ayuda gratuitos en New Rochelle o en el condado de Westchester.

De acuerdo con los promotores, un miembro del personal de la biblioteca está en el área de la Community Gallery (ubicada en el primer piso, justo después del elevador), listo para ayudarlo a completar las solicitudes en línea, encontrar servicios sociales, configurar una cuenta de correo electrónico básica, conectarse a los recursos de la comunidad, y mucho más.

Para programar una cita, pueden llamar al 914-813-3703 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Accesorios gratuitos de aprendizaje

La Biblioteca Pública de White Plains lanzó el programa PreK Grab & Go (Accesorios gratuitos de aprendizaje).

Las personas pueden recoger un nuevo kit PreK Grab & Go en la biblioteca, en 1 Martine Avenue, White Plains, hasta agotar existencias.

Los kits estarán en un contenedor en el vestíbulo de la Biblioteca.

De acuerdo con la biblioteca, las personas solo deben tomar los kits que en verdad necesitan para que estén disponibles para otros.

Para mayor información, pueden llamar al 914-422-1476.

Curso intermedio de Word

La Biblioteca Pública de Stamford brindará de manera gratuita un curso intermedio de Word, el sábado 21 de mayo, de 11:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Technology Center, en el tercer piso del DiMattia Building, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán aprenda a agregar imágenes y tablas a los documentos, usar estilos para dar formato a un documento, y editar el encabezado y el pie de página. Debe estar familiarizado con Windows y poder usar un mouse y un teclado. Experiencia básica en Microsoft Word es necesaria.

Se requerirán máscaras faciales durante toda la clase.

Para mayor información, pueden llamar al 203-964-1000 o al (203) 351-8220.

Además, pueden enviar un correo electrónico a [email protected]

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/intermediate-microsoft-word.

Alimentos gratuitos

El martes 24 de mayo, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en 34 Woodland Avenue, dentro del Lathon Wider Community Center, Stamford, las personas pueden obtener alimentos gratuitos, a través de la Person-To-Person Mobile Food Pantry.

De acuerdo con los promotores, para asistir al lugar las personas deben programar una cita previa, llevar sus propias bolsas reutilizables y usar mascarillas faciales para entrar al lugar.

Para obtener información adicional y programar una cita, pueden llamar al 203-724-911 o al 203-351-8280.

Inglés para principiantes

El jueves 26 de mayo, de 5:45 de la tarde a 8:45 de la noche, la Biblioteca Publica de White Plains brindará clases de inglés para principiantes, presentado por el Westchester Community College.

La clase de ingles será en el Community Room, de la Biblioteca Pública de White Plains, en 100 Martine Avenue, White Plains.

Para inscribirse y obtener mayor información pueden llamar a Amy Tobin, al 914-606-6607.