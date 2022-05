Niurka Marcos pide perdón a Toni Costa tras llamar “gorda y fea” a Adamari López

- Publicidad -

El bailarín Toni Costa se sentó a hablar con la actriz cubana Niurka Marcos luego de que esta llamara “gorda y fea” a la presentadora puertorriqueña, Adamari López en la segunda temporada de “La casa de los famosos” que transmite Telemundo

En la conversación, Costa le dijo a Marcos que no le agradó el comentario que hizo sobre la madre de su hija.

“Me dolió y yo te lo tenía que decir”, comenzó diciéndole Toni a Niurka.

“Está bien y me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija y habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. Cómo tú la defiendes y cómo ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?”, le contestó la actriz refiriéndose a que Adamari no hizo nungún comentario defendiendo a Toni cuando se rumoró que la causante de su separación fue porque supuestamente él era bisexual.