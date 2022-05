Lamont tiene ventaja de 13 puntos sobre su rival republicano, en carrera para ser Gobernador

- Publicidad -

NEW HAVEN.- El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, tiene una ventaja de 13 puntos sobre su oponente republicano, el ejecutivo empresarial Bob Stefanowski, según una nueva encuesta de The Hill and Emerson College.

El 51 por ciento de los votantes de Connecticut dijo que planeaba apoyar a Lamont, mientras que el 38 por ciento dijo que respaldará a Stefanowski.

Otro 12 por ciento dijo que estaba indeciso.

Las elecciones generales serán una revancha entre los dos hombres.

Lamont derrotó a Stefanowksi en la carrera para Gobernador en 2018 por aproximadamente 3 puntos.

Stefanowski podría enfrentar nuevamente una escalada cuesta arriba al enfrentarse a un titular demócrata en un estado que ha sido tradicionalmente “azul” (demócrata).

La misma encuesta también mostró que el 55 por ciento de los votantes dijo que aprobaba el trabajo que estaba haciendo Lamont, mientras que el 32 por ciento dijo que lo desaprobaba.

Lamont parece tener un desempeño ligeramente mejor que el del presidente Joe Biden antes de las elecciones de noviembre.

Biden tiene un 53 por ciento de aprobación y un 42 por ciento de desaprobación en el Estado.

Sin embargo, los índices de aprobación de Joe Biden y Lamont entre los votantes independientes del Estado parecen variar.

El 53% por ciento de los votantes independientes dijeron que desaprobaban a Biden, mientras que el 40 por ciento dijo que desaprobaban a Lamont.

El 47% por ciento de los votantes independientes dijeron que aprobaban el trabajo que estaba haciendo Lamont.

La encuesta de The Hill and Emerson College se realizó el 10 y 11 de mayo entre 1000 votantes registrados.

El margen de error de la encuesta es de 3 puntos porcentuales.