Empleados multados por vender tabaco y cigarrillos electrónicos a menores

SHELTON.- Los empleados de siete negocios fueron multados al ser descubiertos vendiendo tabaco y cigarrillos electrónicos a menores, durante una operación encubierta especial, informaron las autoridades.

A finales de abril, en Shelton, las agencias de aplicación de la ley realizaron inspecciones de cumplimiento sin previo aviso en 17 tiendas para ver si los empleados venderían a compradores menores de edad.

De las 17 ubicaciones, se determinó que siete no cumplieron con la ley y los empleados infractores fueron sancionados con una multa de 300 dólares.

Las tiendas en Shelton que no cumplieron con la ley, según el Departamento de Policía son:

– Shelton Smoker, en Howe Avenue.

– Howe Market & Deli, en Howe Avenue.

– Valero, en Howe Avenue.

– Puff City, en River Road.

– Super Saver Spirits, en Bridgeport Avenue.

– Shelton Smoke City, en Bridgeport Avenue.

– Smoke World, en Bridgeport Avenue.

Los funcionarios señalaron que esos negocios también han sido remitidos al Departamento de Servicios de Ingresos para una posible acción administrativa.

Por su parte, la policía destacó que siente tiendas sí cumplieron con la ley y son:

– Cleto’s Wine and Spirits, en Howe Avenue.

– Howe Liquor Mart, en Howe Avenue.

– Walgreens, en Bridgeport Avenue.

– JD’s Wine and Spirits, en River Road.

– Wheels, en Stratford Road.

– Cumberland Farms, en River Road.

– White Hills Wine and Spirits, en Leavenworth Road.

– Citgo, en River Road.

– Adro Liquor Store, en River Road.

– Citgo, en Leavenworth Road.

El operativo fue realizado por el Departamento de Policía de Shelton y por el State of Connecticut Department of Mental Health and Addiction Services Tobacco Prevention and Enforcement Program.