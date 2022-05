Cinco maneras de ayudar a que niños obtengan servicios de salud emocional y mental

- Publicidad -

NORWALK.- La pandemia de COVID-19 interrumpió varios servicios para niños y eso ha generado preocupaciones sobre su bienestar social y emocional a largo plazo.

De acuerdo con la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC), el 10% de los niños menores de 5 años en Connecticut tienen algún tipo de discapacidad diagnosticable.

Pero la comisionada de la OEC, Beth Bye, manifestó que algunos niños pueden estar pasando por la pandemia con discapacidades no diagnosticadas.

“Algunos servicios se retrasaron. También sabemos que los niños tenían menos socialización, por lo que su desarrollo se vio afectado”, expresó Bye.

Hay maneras para que las familias accedan a apoyo para la salud mental, emocional y física de los niños en Connecticut:

Línea de información de desarrollo infantil 2-1-1

La línea de información de desarrollo infantil 2-1-1 está a cargo de United Way of Connecticut, que se especializa en la intervención temprana para los retrasos en el desarrollo.

Los coordinadores de atención de United Way reciben llamadas de los residentes del Estado que marcan el 2-1-1.

“Se le enviarán algunos cuestionarios y formularios de evaluación. Serán calificados e interpretados por enfermeras practicantes y profesionales avanzados que luego lo guiarán a cuáles son algunos buenos pasos razonables a continuación”, comentó el doctor Robert Keder, pediatra del desarrollo en Connecticut Children’s.

La línea de información 2-1-1, según Keder, es particularmente útil para niños de tres años en adelante que ya no son elegibles para ingresar a un sistema estatal llamado Birth to Three. El sitio web es www.211ct.org.

Connecticut Birth to Three

Los residentes del Estado pueden remitir a un niño a Connecticut Birth to Three completando un formulario en el sitio web de la agencia, en https://www.birth23.org/referral/referral-form/.

Durante el inicio de la pandemia, aumentaron las referencias a Birth to Three, de acuerdo con United Way. Además, las referencias de educación especial para la primera infancia aumentaron de 2020 a 2021.

Los niños que son evaluados y, en última instancia, reciben apoyo de Birth to Three reciben servicios sin cargo para los padres.

“Sabemos que cuanto antes obtenga esos apoyos, mejor y estarán en los términos de los padres en sus hogares o en su centro de cuidado infantil. Reciben fisioterapia, terapia ocupacional si la necesitan y terapia del habla. Hay personas que son especialistas en autismo” dijo Bye.

Consultar con un pediatra del desarrollo

Las familias también pueden comunicarse con un pediatra del desarrollo, alguien que haya sido certificado por la American Board of Pediatrics, para identificar los problemas que enfrentan los niños.

Algunos bebés y niños pequeños experimentan emociones intensas y todavía están aprendiendo a lidiar con esas emociones, indicó Keder.

“Hay algunos niños pequeños y niños que son más quisquillosos o intensos o tienen cólicos: aquellos de ustedes que tienen ese niño de 3 años y saben lo que quieren cuando lo quieren y lucharán por ello hasta que se les ponga azul en la cara”, precisó Keder.

Llamar a su pediatra

Los pediatras del desarrollo son difíciles de encontrar, según la American Board of Pediatrics, ya que solo hay alrededor de 750 en los Estados Unidos.

Keder recomendó consultar al pediatra de su hijo.

“Tenemos varios pediatras realmente excelentes en todo el Estado, médicos de medicina familiar a quienes prestar atención”, precisó el doctor.

Revisar los hitos de desarrollo de los CDC

Keder mencionó que las familias pueden familiarizarse con los hitos que los niños deben alcanzar a una edad determinada. Pueden acceder a ellos a través de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), en la web https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html.

Dice que eso puede ayudar a los padres o tutores a informar a los pediatras del desarrollo o al pediatra de familia durante una visita.

Trabajar con sus hijos en casa

Más allá de comunicarse con un profesional, las familias pueden apoyar a los niños a través del desarrollo de habilidades con el tiempo.

Keder señaló que ciertos libros como uno llamado The Color Monster de Anna Llenas o programas de televisión como la serie animada Bluey pueden ayudar a los niños a aprender a etiquetar sus emociones para que las familias puedan evaluar cualquier tipo de crisis por la que pueda estar pasando un niño.

“Cuando tenemos la oportunidad de representar historias con muñecos, títeres o personajes, o podemos hablar sobre lo que leemos en los libros o vemos en los programas, podemos procesar y ayudar a crear andamios”, dijo Keder.

“Andamios es un término de desarrollo y pienso en él como si usáramos andamios en un edificio. Colocamos los andamios alrededor del edificio hasta que el edificio pueda sostenerse por sí solo sin soporte”, finalizó el doctor.