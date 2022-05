Buscan $28 millones en fondos de emergencia para abordar escasez de fórmula para bebes

- Publicidad -

NEW HAVEN.- La representante federal de Connecticut, Rosa DeLauro, continuó tomando la iniciativa para abordar la escasez de fórmula infantil en todo el país, presentando un proyecto de ley para asignar 28 millones de dólares en fondos federales de emergencia para abordar la crisis actual y prevenir futuras.

El dinero estaría disponible hasta el 30 de septiembre de 2023. Ayudaría a la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a adquirir mejores datos sobre el mercado de fórmulas para bebés, impulsaría al personal de inspección y se centraría más en “problemas de fórmulas”, según DeLauro.

La escasez se desarrolló a raíz de un retiro voluntario de fórmula infantil por parte de Abbott Nutrition, que controla el 43 por ciento del mercado interno.

“Las historias de madres y padres que luchan por encontrar fórmula y las imágenes de los estantes vacíos de las tiendas son desgarradoras”, afirmó DeLauro. ​

“Los padres y cuidadores de todo el país no pueden esperar, necesitan nuestro apoyo ahora. Este proyecto de ley toma medidas importantes para restablecer el suministro de manera segura, además, con estos fondos, la FDA podrá ayudar a evitar que este problema vuelva a ocurrir”, expresó DeLauro.

“Si bien sabemos que tenemos más trabajo por hacer para llegar al fondo de los problemas de seguridad graves en una instalación de Abbott y el fracaso de la FDA para abordarlos con algún sentido de urgencia, este proyecto de ley es el primer paso para ayudar a reabastecer los estantes y poner fin a esta escasez”, agregó la Congresista federal.

DeLauro criticó un plan de la FDA para comprar suministros de fórmula de emergencia por necesitar estándares más estrictos.

“Si bien agradezco la acción de la FDA para abordar la escasez de fórmula infantil, sigo haciéndome eco de mis preocupaciones sobre la seguridad. Como he dicho antes, no podemos hacer una elección falsa entre seguridad y suministro. Me decepciona que estas acciones no hagan lo suficiente para garantizar que la fórmula importada por la FDA sea segura para los consumidores”, señaló DeLauro.

La representante federal añadió que “en lugar de comprar fórmula de instalaciones reguladas por la FDA, la administración está abriendo la puerta a cualquier empresa que autoidentifique su fórmula como ´segura´. Eso es inaceptable. Varios bebés han sido hospitalizados y al menos dos han muerto, no podemos poner en riesgo a otro niño”.