Stamford se suma a lucha por derechos reproductivos

STAMFORD.- Legisladores y activistas realizaron una manifestación frente al Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Stamford y Norwalk, el domingo pasado, para protestar contra los cambios en el derecho a la atención del aborto para las mujeres.

La manifestación se planeó luego de la filtración de un borrador de la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que parece estar a punto de revocar la histórica decisión Roe v. Wade, despojando el derecho constitucional al aborto a pesar de los 50 años de precedentes.

Si bien el derecho al aborto está codificado en la ley estatal, la Asamblea General de Connecticut tomó medidas adicionales el 29 de abril al aprobar la H.B. 5414 de la Cámara de Representantes, que amplió el acceso a los servicios de aborto en Connecticut y protege a los médicos y pacientes de responsabilidades basadas en políticas restrictivas en otros estados.

El gobernador Ned Lamont firmó la nueva el 10 de mayo.

La residente de Stamford, Diane Vinci, dijo que recuerda un tiempo antes de Roe v. Wade, y dijo que las mujeres se encontraban en situaciones dañinas debido a la falta de atención adecuada para el aborto.

“Fue un desastre. Tengo amigos que se subieron a aviones y volaron a Puerto Rico con un número de teléfono y afortunadamente no murieron”, señaló Vinci.

¡La protesta se llamó Bans off our Bodies! o ¡Prohibiciones a nuestros cuerpos! y fue creada por múltiples organizaciones, activistas y líderes comunitarios a favor del derecho a elegir, incluidos Pink Wave Action, Planned Parenthood Votes! Connecticut, Connecticut, Planned Parenthood Federation of America, Women’s March, Ultraviolet y MoveOn.

Una de las funcionarias que asistió fue la vicegobernadora Susan Bysiewicz, quien dijo que a pesar de este momento oscuro en la historia del país, los funcionarios y legisladores del gobierno de Connecticut no dejarán de luchar por las mujeres del Estado.

“La Corte Suprema nos ha señalado que quieren que retrocedamos, que quieren que las mujeres sean ciudadanas de segunda”, agregó Bysiewicz.

También dijo que los derechos de aborto, recientemente codificados del Estado en el proyecto de ley del 29 de abril, hacen de Connecticut un lugar seguro tanto para los residentes del Estado como para las mujeres de otros estados que vienen aquí en busca de atención reproductiva.

“Somos un puerto seguro para cualquier mujer que quiera abortar”, precisó Bysiewicz.

El representante estatal Matt Blumenthal, demócrata por Darien, precisó que la H.B. 5414 de la Cámara de Representantes es el proyecto de ley más fuerte que protege el derecho a un aborto legal y seguro en el país, pero si Roe es revocado a nivel federal, millones de mujeres en todo el país perderán el acceso a la atención.

“Esto nos hará retroceder casi 100 años en términos de derechos que hoy consideramos nuestro derecho de nacimiento como estadounidenses”, agregó Blumenthal.

La alcaldesa de Stamford, Caroline Simmons, finalizó la manifestación diciendo que, si se anula Roe v. Wade para junio, unos 26 estados prohibirán el aborto, lo que afectará a 36 millones de mujeres.

“Esto es una violación de los derechos de nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras sobrinas y millones de mujeres en todo el país”, finalizó la Alcaldesa.