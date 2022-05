Xavi: “Tardaríamos 20 años en ganar como el Madrid y con nuestro modelo tenemos cinco Champions”

- Publicidad -

BARCELONA – Xavi no escapó este viernes de la eterna comparación con el Real Madrid, obligado a compararse con el especial carácter del equipo merengue que le ha dado para meterse en la final de la Champions League repitiendo hasta tres remontadas monumentales en el Bernabéu.

¿Podría el Barça apelar a la épica madridista y aparcar su personalidad futbolística? “Tardaríamos 15 o 20 años en acostumbrarnos y acostumbrar a los nuestros”, solventó el entrenador azulgrana, huyendo de esa comparación ventajista, atendiendo a la realidad presente.

“En el Barcelona tardaríamos años en ganar de otra manera, aunque se pueda hacer en algún momento determinado… Yo lo que tengo claro es que jugando con este modelo de juego hemos ganado cinco veces la Champions, muchas veces la Liga y se ha obtenido un reconocimiento general, no solo en España sino a nivel mundial”, proclamó Xavi, dejando claro que además de los trofeos “la gente se acuerda del Barça de Guardiola y de Messi, o de antes… Se acuerdan de cómo se jugo y para mí eso es crucial, no tengo ninguna duda”.

“Esta es la vía, nuestra vía, porque en el Barça no hay otra y lo dice la historia: tenemos que competir por ahí porque el aficionado culé se siente más orgulloso”, sentenció, admitiendo que “a nosotros nos costaría más obtenjer por ese camino esas remontadas del Madrid porque tenemos un estilo distinto… El Madrid tiene eso de que cuando le perdonas te remonta poque se lo cree y entra en esa dinámica positiva: va en su ADN y además el futbol tiene esas cosas, que no siempre gana el que más lo merece”.

Xavi ejemplificó, y comparó, estas remontadas del equipo de Ancelotti con la victoria azulgrana por 0-4 en el Bernabéu, recordando que se logró “porque al Madrid no le debes dar nunca la oportunidad de levantarse. Y eso es lo que hicimos nosotros, lo que da mérito a aquella victoria. Si con el 0-2 te marcan el 1-2 ya les das la ocasión de creerselo y eso es lo que nosotros no hicimos”.

“Aquel 0-4 significó tres puntos, pero no un título, por desgracia… Nosotros les rematamos. Al Madrid, lo dice la historia, cuando le perdonas el 0-2 o el 0-3 tiene jugadores para remontar y aquello nos indica cómo tenemos que competir en el futuro”, resumió.

“Nosotros debemos insistir en la idea y el entendimiento del juego porque han habido partidos excelentes y los hemos disfrutado”, recordó el técnico azulgrana, repitiendo que en el Barça “debemos mantenernos en la misma idea. Aquí hay que ganar y hay que hacerlo jugando bien, sabiendo que hay un entorno muy exigente, entendiendo que cada partido es un examen y que el Barça es la excelencia” completó.

Más allá de eso, el entrenador azulgrana reconoció que este sábado “le haremos el pasillo al Betis” porque, en su opinión, “es el mensaje lógico de respeto y deportividad que debemos trasladar, nada más. Para nosotros es un tema muy claro que el Betis se lo merece porque ha ganado un título en una competición que hemos disputado y no hacerlo no sería lógico. Yo en su momento le hice el pasillo al Madrid… y todo lo demás son polémicas e historias que no me ocupan”.

No dejó además, Xavi, de elogiar al Betis, al que felicitó “por su gran temporada. Están de celebración y se lo merecen porque han hecho una temporada fantástica”, avisando que su Barça está ante una “gran ocasión para asegurar la Champions… Es la oportunidad para cumplir los objetivos de mínimos y vamos con toda la motivación, aunque sabemos que será muy difícil”.