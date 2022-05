La animación del sistema solar a escala real hecha por un astrónomo te hará alucinar

- Publicidad -

¿Cuántas veces no has escuchado frases que sugieren que nuestro planeta es una mota de polvo en el espacio? Cuando pensamos en los grandes mundos y cuerpos celestes que nos rodean, la idea no suena tan exagerada. Sobre todo, al ver videos como el que se hizo viral este fin de semana.

El astrónomo planetario James O’Donoghue de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), tuiteó una breve animación que comienza con el planeta enano Ceres y luego va mostrando por tamaño otros objetos del Sistema Solar, entre ellos la Tierra, antes de mostrar la grandeza del Sol.

Él también publicó una versión de mejor calidad del video en Youtube

Si has hecho el Sistema Solar a escala como un proyecto escolar, puede que estés familiarizado con esto. Pero quizás, nunca te hayas dado cuenta de lo rápido que es Júpiter comparado con la Tierra.

El video de 45 segundos de duración se ha reproducido 15 millones de veces, hasta el momento en que escribía esto. Pero bien vale la pena gastar esos segundos en mirar el clip.

Los tamaños, inclinaciones y rotaciones está a escala. El único detalle es que no están en sus órbitas. Esto es para que se vean todos en un mismo cuadro.

La Tierra tiene 12,742 kilómetros de ancho, mientras que Júpiter tiene 139 820 kilómetros, o sea, 10 veces más grande en diámetro.

El diámetro del Sol es 10 veces más grande que Júpiter y más de 100 veces más grande que la Tierra. En otras palabras, cerca de un millón de Tierras cabrían en el Sol. Aquí puedes leer más curiosidades del sistema solar, 50 curiosidades del Sol y 29 curiosidades de la Tierra.

El astrónomo ha hecho un increíble trabajo al crear este clip. Así podemos conocer un poco mejor nuestro peculiar vecindario dentro del universo. .