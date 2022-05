EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Ayuda para pequeñas empresas afectadas por COVID-19

En el marco de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, los programas aún están disponibles para las pequeñas empresas que se recuperan de la pandemia del COVID-19.

Uno de los programas disponibles es T.H.R.I.V.E. (Train, Hope, Rise, Innovate, Venture y Elevate), una serie de capacitación de nivel ejecutivo diseñada para acelerar el crecimiento de las pequeñas empresas de alto potencial en los Estados Unidos. Para solicitar el programa, pueden ingresar a la web https://www.sba.gov/sba-learning-platform/thrive-emerging-leaders-reimagined.

Otro programa disponible es el Lender Match. Para mayor información y solicitar el programa, pueden visitar la web https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match.

Para mayor información sobre la Semana Nacional de la Pequeña Empresa pueden ingresar a https://www.sba.gov/national-small-business-week.

Taller sobre seguridad en el trabajo

El programa de capacitación de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en la industria en general brinda a los trabajadores capacitación sobre los peligros comunes de seguridad y salud en el trabajo.

Los participantes reciben una tarjeta de finalización del curso de 10 horas de

OSHA, dos semanas después de haber completado el curso.

La organización “Nosotras Trabajadoras del Hogar” junto con la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), Unidad Latina en Acción (ULA) y el centro comunitario Building One Community (B1C) brindará el taller de OSHA-10 en español, el sábado 7 y domingo 8 de mayo, de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, en 75 Selleck Street, Stamford.

De acuerdo con los promotores, los participantes deben mostrar su tarjeta de vacunación contra el COVID-19. Además, deben asistir a ambas sesiones para recibir la tarjeta OSHA-10.

Para registrarse, pueden llamar a Carla Esquivel al 203-309-9143 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Proyecto de revitalización y embellecimiento de barrio

La organización Habitat for Humanity of Coastal Fairfield County llevará a cabo el proyecto de revitalización y embellecimiento de barrios llamado Love

Your Neighborhood (Ama tu barrio) el sábado 7 de mayo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, Habitat CFC está completando las casas en Granfield Avenue, por lo que quiere mostrar a los vecinos que están para ayudar a crear un vecindario más hermoso de lo que ya es.

La organización insta a los voluntarios de todo el suroeste de Connecticut, incluidos jóvenes locales, religiosos y organizaciones cívicas a unirse al evento que se llevará a cabo en asociación con el Departamento de Parques de la Bridgeport.

Los voluntarios trabajarán en el Success Park, en la Grandfield Avenue, y sus alrededores en Bridgeport.

Los proyectos incluyen paisajismo, pintura, limpieza, recolección de basura, entre otros.

Consulado sobre ruedas de México

El martes 10 y sábado 14 de mayo, en el School Street Gymnasium, en 10 Brook Street, Yonkers, de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, se llevará a cabo un Consulado sobre Ruedas de México.

La comunidad mexicana puede realizar los trámites de pasaportes, doble nacionalidad y matrícula consular.

Para hacer una cita previa pueden llamar al 1-877-639-4835, ingresar a la página web https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal.

Para mayor información sobre los requisitos, pueden ingresar a la página web www.sre.gob.mx/nuevayork.

El consulado móvil es posible gracias al apoyo de la concejal Corazón Pineda-Isaac, la Municipal Housing Authority for the City of Yonkers (MHACY) y el Consulado General de México en Nueva York.

Charla con superintendente escolar

La superintendendente de las escuelas públicas de Stamford, Tamu Lucero; Mike Meyer, director de Participación Familiar y Comunitaria, y Edith Presley, presidenta de Stamford Cradle to Career brindarán una charla enfocada en los estudiantes y familias hispanas, el jueves 12 de mayo, a partir de las 5:30 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, esta es una oportunidad para que la comunidad hispana de Stamford pueda hacer sus preguntas en su idioma, y pueda hablar directamente con la superintendente escolar sobre sus dudas o preguntas que tenga sobre el Sistema educativo de Stamford.

La charla será presentada en vivo vía Facebook Live, a través de la página https://Facebook/StamfordC2C.

Además, puede mandar sus preguntas al correo electrónico [email protected].

Celebración Internacional

La Spanish Community of Wallingford (SCOW) y las escuelas públicas de Wallingford llevarán a cabo el evento “Celebración Internacional”, que se realizará el miércoles 18 de mayo, de 5:30 de la tarde a 7:30 de la noche, en 284 Washington Street, Wallingford, en el que se exaltará la cultura de todos los países.

De acuerdo con los promotores, en el evento habrá actividades para los niños, las familias podrán disfrutar de diferentes estilos de cocina internacional, obras de canto y danzas y zumba. La entrada es gratuita.

Para mayor información, pueden llamar al 203-265-5866 o visitar la web http://scowinc.org.