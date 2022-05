Anuncian $11 millones para expandir programa de salud y bienestar para las familias

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que 11 millones de dólares en fondos del presupuesto estatal recientemente promulgado ahora están disponibles para expandir y apoyar el programa Healthy Families New York, un programa comunitario preventivo que brinda visitas domiciliarias voluntarias a los futuros padres y familias con infantes.

“Healthy Families New York es un programa comprobado que ha ayudado a fortalecer a las familias y mejorar el bienestar de los niños en todo New York”, manifestó Hochul.

“Es primordial que sigamos haciendo inversiones inteligentes en programas basados ​​en evidencia que brinden apoyo directo a los niños y las familias cuando más lo necesitan. Esta financiación expandirá el programa probado Healthy Families New York a todos los condados, incluyendo Westchester, brindando a más familias jóvenes el apoyo que necesitan para construir vidas saludables y ayudar a sus hijos a prosperar”.

Dirigido por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva York, Healthy Families New York promueve una atención prenatal óptima, mejores resultados en el parto y un crecimiento y desarrollo positivos para mejorar el vínculo entre padres e hijos, la salud materna, la salud infantil y el éxito escolar.

Se ha enviado una solicitud de propuestas por 9 millones de dólares para expandir Healthy Families New York a todos los condados del Estado.

Un total de 2 millones de dólares adicionales sostendrán la asistencia técnica, la capacitación y el sistema de datos necesarios para respaldar los nuevos programas y mantener la fidelidad al modelo de Healthy Families New York.

Un total de 9 millones de dólares anuales de 2022 a 2025 estarán disponibles para financiar propuestas para servir a los condados que aún no tienen un programa de Healthy Families New York.

La Requests For Proposals (RFP) amplía no solo la cobertura geográfica de Healthy Families New York, sino también la elegibilidad a las familias con niños de hasta 24 meses de edad al momento de la inscripción cuando son referidos por los departamentos locales de servicios sociales, por encima de la edad máxima actual de tres meses.

Los servicios de Healthy Families New York incluyen ayudar a las familias a acceder a los recursos y servicios de la comunidad, educar a las familias sobre la crianza de los hijos y el desarrollo infantil, conectar a las familias con proveedores médicos y evaluar a los niños para detectar retrasos en el desarrollo.

Este componente de Healthy Families New York se alinea con el Family First Prevention Plan del Estado para fortalecer a las familias y reducir la posibilidad de que los niños entren en cuidado de crianza.

De acuerdo con el informe, esta última inversión en Healthy Families New York es parte del compromiso continuo de la gobernadora Hochul de apoyar a los niños y las familias, incluida una inversión histórica de 7 mil millones de dólares en cuidado infantil en el presupuesto estatal promulgado.

El presupuesto aumenta el umbral de elegibilidad de ingresos para los subsidios de cuidado infantil al 300 por ciento del nivel federal de pobreza (83 mil 250 dólares para una familia de cuatro), extendiendo la elegibilidad a más de la mitad de los niños pequeños en Nueva York.

También incluye 343 millones de dólares para estabilizar a los proveedores de cuidado infantil afectados financieramente durante la pandemia, 50 millones de dólares para establecer un programa capital de cuidado infantil y 15.6 millones para garantizar que todos los campus de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) alberguen centros de cuidado infantil.

Las propuestas deben presentarse el 3 de junio de 2022 o antes.

La RFP completa y la información adicional, se pueden encontrar en la web https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/.