Trabajadores esenciales protestan para incluir paga de héroes y días de enfermedad en presupuesto de CT

NEW HAVEN.– El Primero de Mayo, los trabajadores inmigrantes y sus aliados salieron a las calles para protestar por el hecho de que la legislatura de Connecticut no haya incluido en el presupuesto el “Pago por Pandemia y los Días de Enfermedad Pagados”, a pesar del superávit de 4 mil millones de dólares.

El gobernador Ned Lamont y la legislatura tienen hasta esta semana para incluir en el presupuesto el “Pago por Pandemia”, que otorgaría un pequeño pago único a cualquier trabajador que haya sido esencial durante la orden de “quedarse en casa”.

Además, si los presidentes del Senado no convocan la votación de la SB-312 y del HB-422, entonces muchos trabajadores no tendrán derecho a tomarse un día libre para ver a un médico o hacer la cuarentena, y otros trabajadores que se enfermaron o murieron de COVID-19 no podrán cobrar la compensación del trabajador para sí mismos o para la familia del sobreviviente, señalaron los manifestantes.

Cientos de trabajadores inmigrantes y aliados de varias organizaciones se reunieron el domingo pasado en el New Haven Green a las 12:00 del mediodía y marcharon en las calles para exigir respeto y acción por parte de la legislatura de Connecticut para abordar la crisis que enfrentan los trabajadores de bajos salarios hoy en día.

De acuerdo con los defensores, si bien los legisladores estatales están listos para reducir los impuestos a las familias trabajadoras y los automovilistas, el nuevo presupuesto que planean adoptar no hará tanto por las empresas y los trabajadores del sector privado en la primera línea de la pandemia, incluso cuando crece el superávit presupuestario actual de 4 mil millones de dólares.

A pesar de ese colchón fiscal masivo, el presupuesto que comienza el 1º de julio incluirá alrededor de 40 millones de dólares para ayudar a las empresas a reponer un agujero de 495 millones de dólares en el fideicomiso de desempleo de Connecticut.

También tiene 35 millones de dólares para pagos especiales para los miles de trabajadores de servicios sociales y de atención médica, empleados de supermercados y tiendas por departamento, personal de emergencia, trabajadores de servicios públicos y otros que operaron servicios esenciales cuando COVID-19 azotó a Connecticut con fuerza en 2020.

Eso es 1/25 del nivel que los defensores laborales dijeron que era necesario para proporcionar un bono único de alrededor de 2 mil dólares por cada trabajador esencial de tiempo completo.

Las organizaciones que participaron en la marcha y protesta son Unidad Latina en Acción (ULA), Black and Brown United in Action, Amistad Catholic Worker, Connecticut Climate Crisis Mobilization (C3M), Jewish Voice for Peace, Green Party of Connecticut, Latinos Unidos – Norwalk, New Haven Peoples Center, Nosotras Domestic Workers – Stamford, Waterbury Muslims, Women Against Mass Incarceration, entre otros.