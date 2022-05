Organización recibe fondos gracias a venta de artículos

- Publicidad -

WILTON.- La venta bianual de etiquetas Minks to Sinks fue un gran éxito este año, atrajo donaciones y compradores de toda el área para reciclar artículos no deseados, comprar gangas y apoyar a Family & Children’s Agency (FCA), una organización sin fines de lucro con sede en Norwalk que brinda servicios humanos para niños, familias, adultos y personas mayores.

De acuerdo con los organizadores, miles de compradores asistieron a la venta y encontraron de todo, desde artículos para el hogar, ropa y coleccionables, hasta juguetes, muebles y equipos deportivos.

Minks to Sinks funciona desde 1931 y está organizado por más de 150 mujeres del área de Wilton que preparan, organizan, dirigen y limpian después de la venta.

“Fue muy emocionante ver la carpa llenarse con donaciones increíbles y luego ver a los compradores venir y encontrar tesoros para comprar”, manifestó Kim Healy, copresidenta de Minks to Sinks.

“Estoy muy orgullosa de ser parte de esta organización de mujeres dedicadas que hacen que cada venta sea un éxito y estoy agradecida con la comunidad por apoyar este evento. También tuvimos muchos voluntarios de la comunidad que se ofrecieron para ayudar, incluidos hombres y mujeres adolescentes que ofrecieron muchas horas de su tiempo”, agregó Healy.

Robert Cashel, presidente y director ejecutivo de la Family & Children’s Agency, comentó que “Minks to Sinks recauda fondos sustanciales para nuestra agencia y, al mismo tiempo, fomenta el reciclaje y apoya a quienes no pueden pagar las necesidades al ponerlas a disposición a bajo costo o sin costo a través de esta venta. Aprecio mucho a los voluntarios que hacen que esto sea un éxito año tras año; no sería posible sin ellos”.

La venta bianual se llevará a cabo nuevamente el fin de semana del 1º de octubre, y se puede encontrar más información sobre la venta y Family & Children’s Agency en la web www.FamilyandChildrensAgency.org y www.MinkstoSinks.org o siguiéndonos en las redes sociales.