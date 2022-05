Legisladores amplían HUSKY Health para niños indocumentados de hasta 12 años

- Publicidad -

HARTFORD.- La Legislatura del estado de Connecticut aprobó un presupuesto estatal innovador que promueve la salud y el bienestar de los niños de Connecticut.

Aprovechando las recientes victorias legislativas que han mejorado el acceso a la salud mental para los niños de Connecticut, el presupuesto aprobado incluye fondos para cubrir a los niños indocumentados de 12 años o menos en el programa de Salud HUSKY.

Esta cobertura es una expansión de la legislación aprobada en 2021, que proporcionó acceso a HUSKY para los niños inmigrantes indocumentados de 0 a 8 años, así como atención prenatal y posnatal para las mujeres indocumentadas embarazadas a partir de 2023.

La legislación para expandir HUSKY a los menores indocumentados menores de 18 años (SB-284) no logró salir del Comité de Servicios Humanos a principios de esta sesión en una votación de 10-10, a pesar de una gran cantidad de apoyo público durante la audiencia pública de 12 horas del proyecto de ley, que incluyó a más de 200 personas que testificaron en apoyo ante la Cámara de Representantes y más de 360 ​​testimonios escritos presentados en apoyo de proveedores de atención médica, inmigrantes y organizaciones comunitarias en todo el Estado.

De acuerdo con los defensores, la victoria de los niños menores de 12 años se produce después de semanas de creciente impulso por parte de la comunidad de inmigrantes y los proveedores de atención médica de Connecticut, incluida una semana de acción en abril, presencia sostenida en la capital la semana pasada, una carta firmada por más de 400 proveedores de atención médica, y una carta firmada por clérigos de todo el Estado.

Katia Daley, quien es HUSKY for Immigrants Coalition and Healthcare Campaign Organizer de CT Students for a Dream (C4D) expresó que “aplaudimos a nuestros funcionarios electos por estar en el lado correcto de la historia con el cambio incremental visto hoy. Incluir fondos HUSKY para la salud de los niños indocumentados menores de 12 años en el presupuesto de este año fue lo correcto desde el punto de vista moral y fiscal. Cualquier cosa menos hubiera sido inaceptable. Así que hoy, celebramos”.

Agregó que “el hecho de que nuestra comunidad haya podido luchar y obtener esta victoria durante una breve sesión legislativa sin presupuesto muestra el poder que tiene nuestra comunidad cuando hablamos y demuestra que nuestros legisladores saben que esto fue lo correcto”.

Los defensores indicaron que “volvemos a comprometernos con la lucha. La atención médica es un derecho humano y a nadie se le debe negar la atención médica y la oportunidad de sobrevivir debido a su estado migratorio, independientemente de su edad. Continuaremos insistiendo en que todos los residentes de Connecticut puedan acceder a la atención médica. Sabemos que muchos de nuestros legisladores están de acuerdo con nosotros, los hemos visto dar un paso al frente y luchar por nuestra comunidad junto a nosotros porque saben que es lo correcto. Su voluntad de hacerlo este año nos permitió lograr esta victoria juntos”.

Sonia Hernández, miembro de la HUSKY for Immigrants Coalition y organizadora de Fight Back de la organización Make The Road CT precisó que “los niños saludables necesitan familias saludables. Si queremos niños con buena salud, la mejor manera de lograrlo es tener padres saludables, pero actualmente, estamos dejando a los padres indocumentados detrás. Invertir en atención médica para las comunidades de inmigrantes es una inversión en el futuro de Connecticut y reducirá los costos de atención médica a largo plazo”.

Añadió que “No olvidemos que elegir negar la cobertura de atención médica a los inmigrantes indocumentados significa que nuestras comunidades no pueden acceder a la atención preventiva, lo que genera costos de atención médica más altos en el futuro. Y al final, son Connecticut y nuestros residentes quienes están en apuros por los futuros costos de atención no compensados”.

Los defensores apuntaron que “en Connecticut, aproximadamente 120 mil inmigrantes indocumentados llaman hogar a este Estado y contribuyen con 145 millones de dólares en los impuestos estatales y locales cada año. Sin embargo, los indocumentados y los residentes inmigrantes recientes no son elegibles para la cobertura HUSKY, para los planes de Access Health CT, así como para Medicaid, Medicare y otros programas estatales y federales, y las aseguradoras privadas a menudo les niegan la cobertura, apuntaron los defensores.