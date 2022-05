Instan estar alerta sobre vencimiento para algunas pruebas caseras de COVID-19

- Publicidad -

STAMFORD.- Si planea usar una prueba de COVID-19 en el hogar, una cosa que siempre debe considerar son las fechas de vencimiento, de acuerdo con la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Según la prueba rápida de COVID-19, es posible que la fecha de vencimiento se haya extendido más allá de lo que se indica en el paquete.

Pero, ¿Cómo puede encontrar exactamente las fechas de vencimiento de los kits de prueba en el hogar aprobados por la FDA?, y ¿La vida útil es la misma para diferentes marcas de pruebas?

Afortunadamente, la página en línea de la FDA sobre los kits de prueba en el hogar, en https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/home-otc-covid-19-diagnostic-tests, comparte información sobre ello e incluye dónde encontrar la fecha de vencimiento exacta para cada kit aprobado por el gobierno de los Estados Unidos.

Los sitios web de productos y las hojas de instrucciones le dirán que no use una prueba después de su fecha de vencimiento, pero dependiendo de la prueba, es posible que ya no sea la fecha que figura en el paquete.

Esto se debe a que la vida útil inicial de algunos kits de prueba se ha extendido, lo que significa que su prueba podría tener algunas semanas adicionales o más que la fecha indicada en la caja.

Como explicó un portavoz de la FDA, “dado que las pruebas de estabilidad necesariamente toman tiempo, la FDA trabaja con los fabricantes para extender la fecha de vencimiento de sus pruebas de COVID-19 a medida que se dispone de datos adicionales de estabilidad”.

A partir de este mes, las siguientes marcas tienen una vida útil extendida, lo que significa que debe buscar las nuevas fechas de vencimiento :

– Todos los productos de BinaxNOW

– CareStart

– Flujoflex

– Detect

– iHealth

– InBios SCoV-2 Ag Detect

Si la fecha de vencimiento de su kit de prueba cambió, pero aún pasó la nueva fecha: no lo use, recomendó la agencia.

Ciertos componentes en las pruebas pueden degradarse con el tiempo, lo que podría significar que no funcionan tan bien.