Lanzan iniciativa de reciclaje de desechos de alimentos

YONKERS.- El alcalde Mike Spano anunció la expansión de los esfuerzos de reciclaje de la Ciudad, con el lanzamiento de su nuevo Yonkers Food Scrap Recycling Program.

En asociación con la Westchester County’s Residential Food Scrap Transportation and Disposal (RFSTAD), el nuevo programa permite a los residentes de Yonkers recolectar y desechar los restos de comida del hogar para reciclarlos.

A partir de esta semana, la Ciudad está poniendo a disposición de los residentes kits de reciclaje de alimentos para que los restos de comida puedan desecharse adecuadamente y dejarse en el Yonkers Recycling Center para ser compostados más tarde.

El Compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de oxidación que los convierte en abono rico en nutrientes y sirve para fertilizar la tierra.

“Yonkers ha aumentado su tasa de reciclaje en un 44% durante los últimos 10 años y con nuestra participación en la RFSTAD, nuestros residentes ahora tienen la oportunidad de mejorar esa cifra aún más”, declaró Spano.

“Gracias a nuestra asociación con el Condado, Yonkers puede continuar haciendo su parte para reducir nuestra huella de carbono y ser líderes en la creación de un Yonkers más limpio, más verde y más sostenible”, agregó el funcionario.

Bajo la RFSTAD, el County’s Department of Environmental Facilities organiza la consolidación, el transporte y el procesamiento de los restos de comida recolectados por los municipios.

La participación del Condado reduce el costo para que sea igual o menor que el costo de transporte y eliminación de la basura, lo que hace que el reciclaje de desechos de alimentos sea factible para los municipios que de otro modo no podrían ofrecer este servicio.

Con la participación de la Ciudad, Yonkers se convierte en el municipio más grande en unirse al programa de eliminación y transporte residencial de desechos de alimentos de Westchester.

El ejecutivo de Westchester, George Latimer, declaró que “este programa tiene beneficios de gran alcance para nuestro Condado, nuestros municipios locales, pero lo que es más importante, para el medio ambiente. Con Yonkers uniéndose al programa RFSTAD del Condado, nuestra ciudad más grande con nuestra población más alta ahora está ayudando a Westchester a liderar la carga para un futuro más sostenible”.

El Departamento de Obras Públicas de Yonkers está poniendo a la venta contenedores de restos de comida para el hogar (2 dólares) en el Yonkers Recycling Center (735 Saw Mill River Road).

Los kits incluyen una cubeta de mostrador de 1.9 galones, un contenedor de almacenamiento y transporte para el hogar de seis galones y un rollo de 25 bolsas compostables.

Las bolsas llenas se pueden dejar en el Recycling Center and the County Department of Environmental Facilities (DEF) y luego se convertirán en abono con los desechos.

Los restos de comida son uno de los componentes más grandes de la basura que se envía a vertederos e incineradores.

En un vertedero, los restos de comida generan metano, que es un potente gas de efecto invernadero que atrapa el CO2 (Dióxido de carbono) y contribuye al calentamiento global.

Cuando se envían a un incinerador, los restos de comida reducen la eficiencia del incinerador porque contienen agua y, por lo tanto, no se queman bien.

En lugar de desperdiciar energía tratando de quemar alimentos o crear metano al desecharlos, el compostaje de restos de alimentos produce un producto útil y valioso que devuelve el ciclo de vida de los nutrientes, lo que resulta en un suelo, agua y aire más limpios.

Los residentes pueden visitar el Yonkers Recycling Center, en 735 Saw Mill River Road, de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 4:15 de la tarde.

Para obtener más información sobre el programa de reciclaje de desechos de alimentos de Yonkers, pueden visitar el sitio web www.yonkersny.gov/foodscraps.