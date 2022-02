Siguen presionando para abrir nueva escuela charter

- Publicidad -

DANBURY.- María Matos, directora de los programas de Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) manifestó que es importante que las autoridades aprueben cuanto antes la apertura de una nueva escuela charter en Danbury, con el fin de que los niños, en especial de las minorías, tengan una nueva opción escolar.

La escuela estaría ubicada en 358 Main Street.

“A menudo me pregunto por qué todos quieren mudarse a Danbury. No es tan difícil encontrar la respuesta, es una ciudad segura, con impuestos bajos, una comunidad diversa y muchas oportunidades de trabajo. Pero, ¿Qué pasa con la educación? Bueno, ahí es donde se beneficiaría Danbury trayendo una nueva escuela chárter directamente al centro de la ciudad”, expresó la defensora a EL SOL News.

“Esta escuela charter tendría 770 estudiantes y también será una ventaja para el plan de revitalización del centro de la Ciudad”, agregó Matos.

“La mayoría de los padres, si no todos, buscaran todas las oportunidades y ventajas que puedan encontrar para sus hijos. Las “escuelas de vecindario” no pueden ser solo una buena opción en abstracto. Soy una madre que se mudó de una ciudad debido a la falta de opciones en educación, pero también en busca de calidad en la educación. Durante esta pandemia, hemos visto a miles de familias mudarse de las ciudades porque no estaban dispuestas a conformarse con la educación de sus hijos”, comentó la directiva a este semanario.

Precisó que “todos sabemos que no es bueno para las escuelas o la base imponible de la Ciudad perder hogares de clase media que invierten mucho en la educación de sus hijos porque no hay opciones. También es importante dar a las familias de bajos ingresos la oportunidad de tener opciones educativas, por lo que pedimos a las autoridades construir una escuela charter en el vecindario y la ciudad de Danbury se beneficiará”.

Al consultarle “¿Es cierto que las escuelas del vecindario promueven la equidad, construyen una comunidad, ofrecen ventajas educativas únicas y pueden ayudar a retener a las familias?”, Matos respondió “absolutamente. Las ´escuelas de vecindario´ son un activo poderoso y tenemos la oportunidad de traer una directamente al centro de Danbury. Tener opciones educativas en nuestra comunidad es equitativo y justo”.

De acuerdo con Matos, en Danbury hay una base tan diversa de estudiantes de muchos complejos de viviendas como Lourer Garden, Kennedy Flats, la nueva expansión de Brookview commons.

“¡Qué maravilloso sería tener una escuela a poca distancia de nuestros negocios en en el centro de la ciudad! Un edificio nuevo lleno de actividad. Sería una adición fantástica para la ciudad más diversa del Estado tener una opción educativa tan increíble”.

Otro beneficio, según la defensora es que “traer una escuela charter a esta ciudad también traerá las mejores prácticas que, en asociación con las escuelas públicas de Danbury, mejorarán la forma en que educamos a nuestros estudiantes”.

Matos apuntó que “la colaboración cruzada muestra inversión en la comunidad. Un creciente cuerpo de investigación ha encontrado que, cuando se hace bien, la colaboración entre las escuelas públicas tradicionales y las escuelas charter tiene el potencial de mejorar la calidad de la escuela en ambos sectores y ayudar a las familias a acceder a las opciones escolares adecuadas para sus hijos. Como padres, tenemos derecho a elegir por nuestros hijos”.