Alertan sobre productos potencialmente contaminados en tienda

NEW HAVEN.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) alertó al público que varias categorías de productos regulados por la FDA comprados desde el 1o de enero de 2021 hasta la fecha en las tiendas Family Dollar en varios estados pueden no ser seguros para el uso de los consumidores.

Los productos afectados provienen de una instalación de distribución de la compañía en West Memphis, Arkansas, donde una inspección de la FDA encontró condiciones insalubres, incluyendo una infestación de roedores, lo que puede causar una posible contaminación de muchos de los productos.

La FDA está trabajando con la empresa para iniciar el retiro voluntario de los productos afectados.

Esta alerta cubre los productos regulados por la FDA comprados en las tiendas Family Dollar en varios estados desde el 1o de enero de 2021 hasta la fecha. Algunos ejemplos de estos productos son los alimentos para humanos (incluidos los suplementos dietéticos (suplementos de vitaminas, hierbas y minerales), los cosméticos (productos para el cuidado de la piel, aceites para bebés, lápices labiales, champús, toallitas para bebés) y los alimentos para animales (comidas, golosinas para mascotas, semillas para pájaros silvestres).

Además, los dispositivos médicos (productos de higiene femenina, mascarillas quirúrgicas, soluciones para la limpieza de lentes de contacto, vendas, productos para el cuidado nasal) y los medicamentos de venta libre (analgésicos, gotas para los ojos, productos dentales, antiácidos, otros medicamentos para adultos y niños).

Las autoridades aconsejan a los consumidores que no los utilicen los productos afectados y que se pongan en contacto con la empresa.

La agencia también aconseja que se desechen todos los medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y suplementos dietéticos, independientemente del envase.

Los alimentos en envases no permeables (como vidrio o metal no dañados) pueden ser utilizados si se limpian y desinfectan cuidadosamente.

Los consumidores deben lavarse las manos inmediatamente después de tocar cualquier producto de las tiendas Family Dollar afectadas.

Los consumidores que hayan comprado recientemente productos afectados deben ponerse en contacto con un profesional de la salud inmediatamente si tienen problemas de salud después de utilizar o tocar los productos afectados. La contaminación por roedores puede causar Salmonella y enfermedades infecciosas, que ponen en mayor riesgo a los bebés, los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas inmunodeprimidas, finalizaron las autoridades.