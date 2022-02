Piden que niños no usen más mascaras en escuelas

- Publicidad -

YONKERS.- Los padres con niños en las escuelas de Yonkers, preocupados por el mandato de uso de mascarillas que permanece para los estudiantes y el personal, asistieron a un mitin llamado Unmask Our Kids, llevado a cabo el jueves pasado en el Van der Donck Park, anteriormente Larkin Plaza.

El concejal de la Ciudad, John Rubbo, uno de los organizadores del mitin, expresó que “este no es un problema demócrata o republicano. Los adultos van a restaurantes, al supermercado, al gimnasio, van a fiestas y socializan. A nuestros niños se les permite hacer lo mismo por las noches y los fines de semana sin mascarilla, sin embargo, se les obliga a usar una mascarilla durante siete horas al día en su salón de clases. No pueden socializar con sus compañeros y es algo que no tiene sentido”.

Rubbo agregó que “algunos de nuestros escolares se ven obligados a almorzar en su escritorio. Imagínese sentado en el mismo lugar durante 6 horas y media, con una máscara puesta, sin un descanso real. Nosotros, los padres, le estamos pidiendo a la gobernadora Kathy Hochul que actúe ahora. Que la elección quede en manos de los padres. La ciencia y los datos ahora respaldan la elección de los padres en los edificios escolares”.

Por su parte, el secretario de la ciudad de Yonkers, Vincent Spano, también asistió al mitin y expresó que “estoy a favor de poner fin al mandato de las máscaras. Ojalá podamos enviar un fuerte mensaje a Albany”.

El alcalde Mike Spano ha declarado recientemente que está en contra de más mandatos de uso de mascarillas para los estudiantes en la escuela y ahora apoya a los padres que ahora están en contra del mandato continuo de uso de mascarillas.

El asambleísta Nader Sayegh también se pronunció por el fin del mandato de máscara en la escuela.

Muchos de los padres que asistieron al mitin indicaron que apoyaron el mandato del uso de mascarillas hasta que la gobernadora Kathy Hochul levantó el mandato de su suso en la mayoría de los lugares públicos, pero no en las escuelas.

“Creo que el hecho de que los adultos y los niños ahora puedan ir a cualquier lugar, al cine, a eventos deportivos con miles de personas, pero en el momento en que mis hijos pongan un pie en la escuela, ¿Todavía tienen que usar mascarilla? ¿No es demasiado, o incluso cruel?”, lamentó Lana Morisanto, una madre de Yonkers que asistió a la protesta.

Actualmente, la gobernadora Hochul extendió el mandato de máscara en las escuelas hasta después de las vacaciones de invierno. Ella volverá a evaluar antes de que los estudiantes regresen a la escuela a fines de febrero.