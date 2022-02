INFORME ESPECIAL Indocumentados en EEUU demandan una reforma migratoria

- Publicidad -

STAMFORD.- Cientos de inmigrantes indocumentados se reunieron esta semana frente a la Casa Blanca para demandarle al presidente Joe Biden que cumpla la promesa electoral de solucionar su estatus.

La protesta se programó, además, en distintas ciudades de la unión americana como parte de una iniciativa que ya ha probado su repercusión, tomando en cuenta que en muchos estados los inmigrantes sin documentos legales constituyen el grueso de la fuerza de trabajo en el sector de los servicios.

La iniciativa llamada “Un día sin inmigrantes” ya probó su efectividad en 2017 y 2006, cuanto también se convocó a los indocumentados a no acudir a sus trabajos y abstenerse de hacer compras.

Esta vez la campaña se lanzó desde las redes sociales por el joven uruguayo Carlos Eduardo Espina, quien tiene en Tik Tok más de 2.4 millones de seguidores y contaba con la trascendencia que la medida tendría, particularmente, en una jornada como la del 14 de febrero, cuando se realizan muchas compras.

Pero observadores comentaron que la acción también buscaba llamar la atención sobre el tema migratorio de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para noviembre.

Una marcha de medio centenar de indocumentados a lo largo de 12 kilómetros se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, para pedir que los 12 millones de indocumentados sean beneficiados y que se implemente una reforma migratoria que les permita la naturalización.

“Respeto, humanidad, dignidad”, corearon los marchistas mientras caminaban desde la parte norte de Manhattan hasta el Central Park, donde contaron sus historias y escucharon música de John Lennon.

Manifestantes de diferentes ciudades dijeron que no participaron solamente a favor de un proyecto de ley que los beneficie y que permanece estancado en el Congreso sino, en general, para que la ciudadanía estadounidense los “respete como inmigrantes”.

De acuerdo con los manifestantes, incluye su lugar de empleo, para “que no exista peligro ni acoso y se acabe el robo de salario”.

Sin embargo, la movilización fue mucho más masiva y contundente en Washington DC, desde donde activistas dieron cuenta de la presencia de miles de ellos frente a la Casa Blanca, con la misma exigencia.

La protesta también se escenificó en Chicago, Houston, Dallas, San José, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Denver, Boston y Filadelfia, además en varias ciudades de Connecticut.

Apoyaron la campaña las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, e Ilhan Omar (ex refugiada somalí y musulmana), así como artistas y organizaciones de base como Dreamers Mothers In Action (DMIA), cuya presidenta, Lenka Mendoza, valoró que responde a la necesidad de “nuestra gente de hacerse escuchar frente a la incapacidad de avanzar con la legalización de miles de nosotros”.

De acuerdo con los defensores, entre otras promesas incumplidas, Biden anunció durante su campaña electoral una reforma migratoria que legalice a unos 11 millones de indocumentados, quienes esperan por sus papeles hace años.

Desde noviembre pasado, la tercera versión de una propuesta se encuentra varada en el Senado luego de pasar por la Cámara de Representantes, pero se trata de un proyecto muy distinto al original.

Según el Pew Research Center, en las elecciones presidenciales de 2020, Biden recibió el 59 por ciento del voto hispano mientras que Donald Trump obtuvo el 38 por ciento, un apoyo significativamente superior al 25 por ciento que recibieron los candidatos republicanos que aspiraban a la Cámara de Representantes en 2018.

Para el mes de noviembre de 2022, cuando habrá elecciones para la Cámara Baja y el Senado, el comportamiento de la comunidad latina puede ser determinante, advirtieron los defensores.

El descontento es general

El 58 % de los estadounidenses están insatisfechos con el nivel actual de inmigración al país, según una encuesta divulgada esta semana por la firma Gallup, un aumento de ocho puntos porcentuales respecto al año pasado.

El descontento es general, como el de la guatemalteca Mayra Todd, una indocumentada que llegó al mitn de Los Ángeles a pedir una reforma migratoria con vía a la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados.

“El Día de San Valentín es muy apropiado para hablar de inmigración porque nosotros los indocumentados somos unos grandes amigos de los Estados Unidos, llevamos comida a sus mesas, limpiamos sus casas, cuidamos sus niños”, declaró Todd, quien pidió más acción de los demócratas en el Congreso federal.

La guatemalteca, que llegó a los Estados Unidos en 1987, animó a decenas de mujeres de su organización “Mujeres de Hoy” a unirse a esta causa.

“Hemos logrado convocar a miles de una manera u otra”, explicó Todd al referirse al despliegue por redes sociales del “Día Sin Inmigrantes”.

“Ya se está corriendo nuevamente la voz para vernos el primero de mayo”, anticipó la indocumentada sobre la tradicional marcha que realizan los inmigrantes en esa fecha en los Estados Unidos.

Desde que hizo el llamado a protestar sin ir a trabajar, Carlos Eduardo Espina contó con el apoyo en las redes sociales de congresistas como las demócratas Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar.

Organizaciones, entre ellas Progressive Democrats of America, hicieron el llamado a no trabajar, no ir a la escuela y no gastar dinero.

“Vamos a seguir saliendo a las calles pacíficamente para alzar nuestras voces y demostrar una vez más nuestro valor y poder”, señaló el grupo.

Espina que, aunque no logren parar la economía al menos están poniendo “nuevamente en los oídos de todo el mundo la necesidad de una reforma migratoria”.

“Sólo lancé la idea, y mucha gente contestó y nos pusimos en marcha”, relató el joven, de padre uruguayo y que llegó a Estados Unidos cuando tenía 5 años.