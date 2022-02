Primer descubrimiento de ómicron en no humanos encontrado en la población de ciervos de Staten Island

Aun cuando estamos entrando en una pausa de COVID a medida que Ómicron abandona el estado, la espera para la variante de próxima generación ya ha comenzado en un lugar muy poco probable. En Staten Island en Nueva York, los investigadores de la Universidad de Penn State descubrieron un venado de cola blanca infectado con Ómicron, el primer descubrimiento de este tipo en no humanos, lo que aumenta la preocupación por una nueva cepa de coronavirus. Cerca del 15 por ciento de las muestras de sangre y frotis nasales de 131 ciervos capturados revelaron anticuerpos contra el virus, lo que sugiere que los animales habían sido infectados y ahora son vulnerables a reinfecciones repetidas con nuevas variantes. El virus podría propagarse entre la población de ciervos, posiblemente a los humanos y, lo que es más inquietante, evolucionar hacia una nueva variante. La transmisión de humano a animal no es nueva. (Haz clic aquí.) En 2020-21, antes de Ómicron, el Servicio de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura encontró anticuerpos COVID en muestras de suero de 481 ciervos en 15 estados. (No ha habido informes de exposición al virus entre las poblaciones de venados de cola blanca de Connecticut). El USDA identificó previamente COVID-19 en perros, gatos, leones, tigres, leopardos de las nieves, nutrias, visones y gorilas. En las muestras de Staten Island — en la foto de arriba, un ciervo en un santuario de vida silvestre de Staten Island — los investigadores encontraron al menos un ciervo con el virus y altos niveles de anticuerpos contra él, el equivalente a una infección avanzada. La dependencia en los epidemiólogos no terminará con la salida de Ómicron. “La epidemiología se puede aplicar a muchas cosas diferentes, especialmente con respecto a la medicina”, dice el Dr. Ulysses Wu, director del sistema de enfermedades infecciosas y epidemiólogo jefe de Hartford HealthCare. “Pero también se aplica a cosas no médicas. Básicamente está mirando las estadísticas con respecto a ciertas poblaciones, ya sea humano, animal o mamífero, lo que sea. Desde mi punto de vista, es desde un punto de vista infeccioso”. El estudio de Penn State, publicado en bioRxiv y aún no revisado por pares, deja un rastro parcial para los epidemiólogos: ¿Qué tan transmisible es el virus de humano a venado y luego de venado a humano?