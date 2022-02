Belinda rompe el silencio y habla sobre su rompimiento

- Publicidad -

Belinda rompió el silencio y a fin habló sobre su rompimiento con Christian Nodal, con quien compartió momentos íntimos desde 2020 y que ahora no es nada más que una etapa del pasado.

Fue a través de sus redes sociales que Belinda compartió con sus fans que “estos días han sido difíciles”, por lo que agradeció el apoyo y amor incondicional que le han demostrado a la cantante.

“Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, escribió Belinda.

La intérprete de “Luz sin gravedad” agregó que ahora está iniciando una nueva etapa en su vida mientras se concentra en estar bien “tanto espiritual como profesional”, dijo. “Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás”.

Finalmente, Belinda compartió una frase de la filósofa francesa, Simone de Beauvoir:

“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.