EVENTOS COMUNITARIOS

Apoyo para seguro médico para indocumentados

A través de la campaña HUSKY 4 Immigrants, defensores lanzaron una petición en línea para instar a los legisladores a aprobar una ley que permita que los indocumentados puedan acceder a un seguro médico de HUSKY.

De acuerdo con los defensores, los inmigrantes indocumentados en Connecticut no pueden acceder a la cobertura de atención médica, poniendo en riesgo su salud, por lo que es urgente ampliar el programa de salud HUSKY de Connecticut a todos las personas del Estado, independientemente de su estatus migratorio.

Con 120 mil inmigrantes indocumentados estimados en el Estado, esta es una gran preocupación de salud pública, especialmente en una pandemia, agregaron los promotores.

Las personas pueden formar la petición a través de la web https://bit.ly/HUSKYpetition2022.

Clases gratuitas de inglés

El centro comunitario Building One Community (B1C) ofrece clases de inglés gratuitas en 75 Selleck Street, Stamford.

Las clases se brindan de lunes a viernes, de 9:30 a 11:00 de la mañana; los lunes y miércoles de 6:30 de la tarde a 8:00 de la noche, y los sábados de 11:00 de la mañana a 12:30 del mediodía.

Para mayor información, pueden ingresar a la web https://building1community.org/ o llamar al 203-674-8585.

Ayuda para hacer las tareas

Los estudiantes de primaria pueden recibir asistencia gratuita con las tareas escolares y la práctica de lectura por cortesía de los tutores estudiantiles del Monroe College.

De acuerdo con los promotores, este es un programa sin cita previa pero el espacio puede ser limitado.

Todos los participantes mayores de 3 años y adultos deben usar una máscara y observar el distanciamiento social durante el programa.

El programa se brinda todos los miercoles, de 3:00 a 5:45 de la tarde en la sala de niños de la biblioteca principal de New Rochelle, en 1 Library Plaza, New Rochelle.

Para mayor información pueden llamar al 914-632-7878.

Vacunas gratis contra COVID-19

El sábado 12 de febrero, de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche, en la Wallingford Senior Center, en 284 Washington Street, Wallingford, la Spanish Community of Wallingford (SCOW), el Griffin Hospital y el Departamento de Salud Pública de Connecticut llevarán a cabo una clínica de vacunación gratuita contra el COVID-19.

De acuerdo con los promotores, todas las vacunas estarán disponibles.

Las personas pueden recibir las vacunas de Pfizer (mayores de 5 años), Moderna (mayores de 18 años) y Johnson & Johnson (mayores de 18 años).

Habrá disponible también vacunas de refuerzo de Pfizer y Moderna.

De acuerdo con los promotores, se admirarán la primera y segunda dosis.

La cita para la segunda dosis se programará al momento de recibir la primera.

Los menores deben de estar acompañados por un adulto.

Para mayor información, pueden llamar al 203-265-5866.

Talleres de escritura de testimonios

La organización CT Students for a Dream (C4D) brindará de manera gratuita una serie de talleres de escritura de testimonios en línea, los jueves 17 y 24 de febrero, y 3 y 10 de marzo, de 3:30 a 5:00 de la tarde.

De acuerdo con los organizadores, los participantes podrán aprender cómo compartir su historia y escribir testimonios en apoyo de las campañas a favor de los inmigrantes.

Todos nuestros equipos de New Haven, Danbury, New Britain y todo el Estado se reunirán los jueves para escribir testimonios en apoyo de las campañas a favor de los inmigrantes, por ejemplo, HUSKY para los inmigrantes y Care not Cops.

Los particiopantes aprenderán los conceptos básicos para escribir un testimonio sólido, cómo enviarlo y cómo reutilizarlo para entrevistas y otras instancias.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://BIT.LY/TESTIFYWC4D (todo en mayúsculas).

Videoconferencia con ejecutivo y legisladora de Westchester

El ejecutivo de Westchester, George Latimer, y la presidenta de la Junta de Legisladores del Condado, Catherine Borgia, llevarán a cabo una videoconferencia con las personas de Westchester para abordar diversos temas y responder a las preguntas de la comunidad.

La videoconferencia será el miércoles 23 de febrero, a partir de las 5:00 de la tarde.

Para participar, pueden ingresa a la web https://facebook.com/westchestergov.

Además, pueden enviar sus preguntas o comentar en vivo al correo electrónico [email protected].