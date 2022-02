NY ya no obligará a usar mascarillas en lugares cerrados

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Nueva York se convirtió este miércoles en el último estado gobernado por los demócratas en anunciar que levanta el mandato de las mascarillas de interior para las empresas.

La gobernadora Kathy Hochul informó que el mandato no se renovará cuando expire esta semana, y que dependería de las ciudades y empresas individuales si querían seguir exigiendo mascarillas en interiores.

Sin embargo, la orden de uso de mascarillas se mantendrá por ahora en las escuelas.

El mandato que exige cubrirse la cara en la mayoría de los lugares públicos cerrados, como las tiendas de comestibles, los comercios y las oficinas, se puso en marcha el 10 de diciembre pasado cuando la variante ómicron del virus comenzó a infectar a un gran número de neoyorquinos.

Estaba previsto que expirara esta semana, a menos que la administración demócrata la prorrogara.

Desde su oficina en la ciudad de Nueva York, Hochul dijo que las tasas de infección han disminuido desde entonces hasta un nivel en el que es seguro rescindir la amplia orden de uso de mascarillas.

“Dado el descenso de los casos y el descenso de las hospitalizaciones, es por lo que nos sentimos cómodos para levantar este mandato”, indicó la gobernadora demócrata.

Agregó que “esta lucha no ha terminado, no nos estamos rindiendo. Esto no es un desarme, pero de nuevo las tendencias son muy, muy positivas”, precisó la funcionaria.

Hochul llevaba varios días insinuando que dejaría sin efecto el mandato, ya que las tasas de infección han descendido.

No obstante, las mascarillas seguirán siendo obligatorias en algunos lugares, como los centros de salud, ciertos tipos de albergues y el transporte público.

Las empresas privadas también podrán establecer sus propias normas para el personal y los consumidores.

Hochul dijo que el Estado volverá a examinar la cuestión de si se debe seguir exigiendo el uso de mascarillas en las escuelas la primera semana de marzo, después de que muchos niños vuelvan a las aulas tras las vacaciones de invierno previstas a finales de febrero.

Asimismo, adelantó que se distribuirán millones de pruebas de COVID-19 a los escolares, con la intención de que los niños se sometan a las pruebas después de las vacaciones.

Los datos de esas pruebas ayudarán a informar los próximos pasos del Estado.

“Después de las vacaciones, después de que los niños sean examinados, vamos a hacer una evaluación en la primera semana de marzo”, manifestó Hochul.

La Gobernadora había dicho previamente que le gustaría ver que las tasas de vacunación de los niños mejoran antes de eliminar ese mandato estatal, que ha estado en vigor desde agosto.

La norma más amplia de uso de mascarillas de Nueva York se puso en marcha cuando los casos de la variante ómicron comenzaron a dispararse.

Inicialmente estaba previsto que expirara hace semanas, pero se había prorrogado dos veces mientras los funcionarios estatales esperaban que la oleada disminuyera.

Había una excepción para las personas que no pueden tolerar médicamente una cobertura facial o una máscara. También estaban exentos los lugares públicos o de trabajo que exigían la vacunación como condición de entrada.

Hochul se reunió, el martes pasado, con los administradores de las escuelas y los sindicatos de profesores para hablar sobre cuándo y cómo el Estado podría aliviar el mandato de enmascaramiento en las escuelas.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) siguen recomendando el enmascaramiento universal en las escuelas.

Unos 5 mil pacientes con COVID-19 fueron hospitalizados en hospitales de todo el Estado.

Esta cifra está por debajo de un pico de casi 12 mil 700 el 11 de enero, pero sigue siendo el doble de la cantidad de pacientes hospitalizados el 21 de noviembre.