Inmigrantes y defensores instan a ampliar acceso a atención médica para indocumentados

- Publicidad -

NEW HAVEN.- En el tercer año de la pandemia de COVID-19, inmigrantes y defensores se unieron para lanzar una campaña que insta a las autoridades a ampliar acceso a la atención médica para los indocumentados.

De acuerdo con los defensores, la campaña de este año surge de la exitosa sesión del año pasado, donde la Asamblea General de CT aprobó y el gobernador Ned Lamont promulgó la ley H.B. 6687, que brindó acceso a HUSKY para los niños inmigrantes indocumentados de 0 a 8 años y atención prenatal y posnatal para las mujeres embarazadas a partir de 2023, sin importar cuál es su estatus migratorio.

Durante el evento de lanzamiento, que se transmitió a través de la plataforma Zoom, los inmigrantes compartieron sus luchas personales por la falta de acceso a la atención médica y el impacto que tiene en sus vidas.

Sus historias enfatizaron cómo no van al hospital a pesar de necesitar tratamiento, cómo la falta de acceso a la atención médica de sus hijos y la suya propia afecta sus vidas y la necesidad de que Connecticut amplíe el acceso a HUSKY Medicaid.

La pandemia de COVID-19 no ha terminado y la realidad es que muchas personas indocumentadas están arriesgando sus vidas para continuar brindando a la comunidad sin tener acceso a atención cuando se enferman, manifestaron los defensores.

Los trabajadores de la salud destacaron la preocupación por la atención médica retrasada y perdida, y las consecuencias costosas y difíciles.

Además, los legisladores que apoyan la propuesta discutieron la importancia de tener un sistema de atención médica inclusivo y cómo Connecticut puede y debe terminar con las disparidades de salud en Connecticut.

La doctora Julia Rosenberg, pediatra del Yale New Haven Hospital, declaró que “para los muchos residentes indocumentados de Connecticut sin seguro que ya han enfrentado un trauma significativo, los problemas graves solo pueden llegar a la atención médica cuando ya es demasiado tarde. Eso da como resultado consecuencias costosas y, a veces, peligrosas que deberían haberse evitado, desde hospitalizaciones hasta discapacidades permanentes. Ampliar la elegibilidad para el seguro médico es una inversión inicial que, en última instancia, dará como resultado un futuro más brillante y saludable para las próximas generaciones de Connecticut”.

Por su parte, Frances Padilla, presidenta de Universal Health Care Foundation de Connecticut, expresó que “universal significa todos, incluidos nuestros vecinos inmigrantes. La cobertura para los niños de 0 a 8 años y personas embarazadas a través de los programas HUSKY pasó el año pasado y es una excelente noticia, pero ¿Qué sucede cuando un niño cumple 9 años? ¿Qué hay de sus padres? ¿Qué pasa con los otros inmigrantes? ¿No necesitan todos cuidados?. Se necesita urgentemente una ampliación al acceso a la cobertura médica para los indocumentados y debe ser ya”.

Javier Villatoro, indocumentado de New Haven y miembro del Semilla Collective aseguró que “durante la pandemia trabajé en primera línea. Y como muchos en nuestra comunidad que deben arriesgarse todos los días para poner comida en la mesa, contraje COVID-19. Toda mi familia, incluidos mis padres, mi hermano y yo, estuvimos enfermos durante unas tres semanas, dos de las cuales estuve postrado en cama. Todavía tengo dolor en los pulmones, que empeora en invierno”.

Agregó que “pese a eso no puedo permitirme visitar a un médico para organizarme o tratar mi condición. También sufrí el dolor de que me salieran cuatro muelas del juicio, sin considerar la posibilidad de visitar a un dentista porque sabía que no podía pagarlo. Tener acceso a HUSKY para mí significaría la oportunidad de realizarme chequeos médicos para prevenir enfermedades. No quiero que mis visitas al hospital sean solo a través de una ambulancia, cuando ya es demasiado tarde. Connecticut puede ser un ejemplo, como nuestros colegas de California, quienes valoran el gran aporte de la comunidad migrante a su estado y abrieron su seguro médico a más personas, sin importar su estatus migratorio”.

Verónica Martínez, indocumentada de Bridgeport y miembro de Make the Road relató que “soy madre de 2 niños pequeños. Mi hijo de 6 años tiene necesidades especiales y requiere el uso de una silla de ruedas motorizada. Y también tengo un bebé de 8 meses. Mis dos hijos necesitan una madre sana que los cuide. Pero como limpiadora de edificios, no tengo seguro médico. Tengo diabetes, pero no puedo decir que soy un paciente de diabetes, porque no tengo forma de recibir el tratamiento o la atención de seguimiento que requiere esta afección”.

Apuntó que “también tengo problemas en los tendones de las manos que me impiden incluso hacer cosas simples como atar los cordones de los zapatos de mi pequeño. Mis hijos necesitan una mamá 100% sana. Es por eso que, por mi propia salud, por las necesidades de mis hijos y por las miles de personas en Connecticut que también experimentan problemas de salud debido a que no tienen seguro médico, pido que nuestros legisladores de Connecticut que apoyen la expansión de HUSKY Health a más de niños menores de 9 años, porque los niños necesitan padres saludables”.