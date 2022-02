Investigan diversidad en Departamento de Policía después de fallecimiento de dos afroamericanas

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Las investigaciones sobre la muerte de dos mujeres afroamericanas que fallecieron en diciembre pasado plantean dudas sobre la capacidad del Departamento de Policía de Bridgeport para servir a una comunidad diversa.

Las denuncias de mala conducta de las familias de Lauren Smith-Fields y Brenda Lee Rawls llevaron al alcalde Joe Ganim a disciplinar a los oficiales que investigaron sus muertes.

El reverendo Stanley Lord, presidente de la oficina de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de Bridgeport, siente que el Departamento de Policía lo habría hecho mejor con las familias si la diversidad racial en la fuerza representara la diversidad de la comunidad.

“El liderazgo policial, un cambio en las políticas, prácticas de reclutamiento, y la composición de la fuerza son áreas graves que deben enfocarse con láser para realizar este trabajo. El Departamento de Policía de Bridgeport debe ser un departamento real para todos sus ciudadanos y no solo para unos pocos elegidos”, declaró Lord.

Según las estadísticas que mantiene la Ciudad, el 54% de los 327 policías del Departamento de Policía de Bridgeport son blancos, mientras que el 15% son afroamericanos.

Lord dijo en una reunión realizada en Zoom que la cantidad de oficiales afroamericanos en el departamento es demasiado baja.

También dijo que le gustaría ver a más oficiales afroamericanos ocupando roles de liderazgo dentro del Departamento de Policía.

“Las acciones recientes de los detectives uniformados han ensombrecido públicamente el desempeño del Departamento y han dejado en claro la gran necesidad de diversidad en su personal, su liderazgo y sus prácticas de toma de decisiones”, agregó el Reverendo.

“El Departamento de Policía de Bridgeport sirve a sus residentes y a todos los miembros de nuestra comunidad independientemente de su raza, etnia, género o religión”, expresó el portavoz de Bridgeport, Scott Appleby.

“Los miembros del Departamento de Policía de Bridgeport son contratados y promovidos en base a un proceso de examen competitivo del Servicio Civil”, agregó el portavoz-

La cuestión de si el liderazgo de la policía refleja la diversidad de los residentes de la Ciudad surgió después de que las familias de Smith-Fields y Rawls, quienes fueron encontradas muertas el 12 de diciembre pasado, expresaron su preocupación de que la policía no fuera racialmente sensible en la forma en que manejaba las investigaciones.

Bridgeport sí anunció la contratación de una mujer afroamericana para un puesto civil en el Departamento de Policía: una coordinadora de servicios para víctimas llamada Shanda Scott.

El Departamento dijo que Scott fue contratada el 18 de enero para ocupar un puesto que había estado vacante durante casi un año.

Según los informes, Scott se comunicará con las víctimas de delitos violentos, o sus familias, si necesitan orientación, información o acceso a recursos.

Los funcionarios del Departamento manifestaron que la contratación no está relacionada con los incidentes recientes en diciembre.

Smith-Fields, de 23 años, fue declarada muerta después de que la policía respondiera a una llamada de servicio en su apartamento la mañana del 12 de diciembre pasado.

La oficina del médico forense de Connecticut reveló que murió de intoxicación debido a los efectos combinados de fentanilo, prometazina e hidroxizina, y alcohol.

La policía de Bridgeport abrió una investigación criminal sobre su muerte, pero no hasta que pasó más de un mes.

Por su parte, Brenda Lee Rawls, de 53 años, fue encontrada muerta ese mismo día. La policía de Bridgeport declaró que su muerte “sigue siendo una investigación activa”.

La policía dijo que no había signos de trauma físico o juego sucio después de que se descubrió el cuerpo de Rawls y que la oficina del médico forense jefe determinaría la causa de la muerte.

Sus familias señalaron que están molestos por haberse enterado de la muerte de sus seres queridos al menos dos días después.

Como resultado, la Ciudad está investigando si los detectives Kevin Cronin y Angel Llanos violaron las normas de conducta del Departamento y una orden general con respecto a sus notificaciones de muerte.