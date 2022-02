New Rochelle amplía capacitación laboral y apoyo comercial para personas y negocios

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- El New Rochelle City Council aprobó por unanimidad un nuevo programa acelerador de negocios y capacitación vocacional para conectar a los residentes locales y las Minority and Women Owned Business Enterprises (MWBEs) con empleos y oportunidades de contratación creadas por proyectos de construcción y desarrollo respaldados por la Ciudad.

En una continuación del compromiso de larga data de New Rochelle de ampliar la diversidad y la inclusión en el empleo y las oportunidades comerciales, la Ciudad ha contratado a Minority and Women Contractors and Developers Association (MWCDA) y Andromeda Community Initiative (ACI) para liderar la capacitación vocacional para 50 residentes locales y programas de aceleración de negocios para 10 empresas MWBE en 2022.

Si tiene éxito, este programa piloto puede mantenerse o expandirse.

“Con nuestro ambicioso e innovador desarrollo del centro de la ciudad que continúa impulsando el crecimiento económico, la asociación de New Rochelle con MWCDA y ACI es un paso importante hacia la expansión de oportunidades para los residentes locales y las empresas comerciales propiedad de minorías y mujeres”, declaró el alcalde Noam Bramson.

Agregó que “esta es una de las muchas iniciativas que ilustran nuestro fuerte compromiso con el crecimiento inclusivo y equitativo del que los residentes y las empresas de todos los orígenes pueden beneficiarse”.

El plan de redesarrollo actualizado para el centro de New Rochelle se fortalece con compromisos paralelos para reforzar la política de vivienda asequible de New Rochelle y crear nuevos servicios recreativos y para peatones, como LINC.

Desde 2016, la ciudad de New Rochelle ha lanzado con éxito varios servicios de capacitación laboral y aceleración empresarial, incluido el First Source Referral Center (FSRC) y asociaciones con el Booker T. Washington Vocational Institute, Pathways to Apprenticeship y la Hudson Valley Center for Innovation, para ayudar a cientos de residentes locales y MWBE a superar las barreras a las oportunidades económicas.

La capacitación vocacional de la ciudad de New Rochelle para residentes locales y los programas de aceleración de negocios para MWBE aumentarán en 100 residentes locales y 20 a 30 MWBE en cada año posterior después de 2022, si se renueva, finalizaron las autoridades.