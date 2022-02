Georgina Rodríguez le responde a su hermana tras acusaciones

- Publicidad -

Tras el estreno de la serie documental de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, “Yo soy Georgina”, en Netflix, la polémica no tardó en surgir e involucra a la media hermana de la modelo, por parte de padre, Patrícia Rodríguez.

La mujer participó en un programa de televisión en España llamado “Sábado Deluxe”, de Telecinco, y allí hizo varias revelaciones y críticas a Georgina, entre ellas que no han tenido contacto durante mucho tiempo.

Patrícia dijo que no ve a la modelo desde hace más de 10 años y no habla con ella desde hace tres:

“Hace más de 10 años que no veo a mi hermana Georgina. Siento lástima y tristeza. Nuestro padre estaba con la madre de Gio y mi madre al mismo tiempo… mi madre sabía y consintió. Cuando arrestaron a mi padre y mi madre murió, la madre de Georgina me cuidó por un tiempo, pero inmediatamente después me metió en un reformatorio en Jaca [municipio español]”, dijo la mujer.

Aunque en el documental Georgina Rodríguez muestra su faceta más solidaria, ella no ha sido solidaria con su propia familia, de acuerdo con Patricia: “Me alegro que a mi hermana le haya ido bien, pero me gustaría que me tomara en cuenta, que no olvide que existo. Ella me prometió que me ayudaría con los libros escolares de mis hijos y sigo esperando”, señaló.

Pero Georgina ya le contestó a su media hermana a través de una publicación en Instagram, en donde asegura que durante toda su vida siempre fueron su mamá, su hermana y ella.

“Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana @ivana.rodriguez por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto.

Gracias @cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos. También, gracias a @netflixes @komodo por haberme elegido para desarrollar este gran proyecto, que tan ilusionada me ha tenido día y noche.”, escribió.