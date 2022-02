Organizaciones brindan apoyo financiero a las comunidades de inmigrantes

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Millones de familias que buscan mejorar su estatus migratorio enfrentan una barrera para la movilidad económica: la necesidad de aportar hasta 20 mil dólares para pagar los costos legales y de presentación necesarios.

Capital Good Fund y la American Immigration Lawyers Association (AILA) lanzaron un programa nacional para brindar a los miembros de AILA el beneficio de ofrecer una opción de financiamiento asequible a los inmigrantes que, de otro modo, no podrían pagar por estos servicios.

El programa acaba de comenzar en Nueva Jersey y Connecticut y también está disponible en Florida, Texas, Colorado, Illinois, Rhode Island, Massachusetts y Delaware con planes de expandirse a otros estados durante el año.

Capital Good Fund es un prestamista de Community Development Financial Institutions Fund (CDF) sin fines de lucro que brinda préstamos equitativos a familias de bajos ingresos para una variedad de necesidades clave, además de los gastos de inmigración, como la actualización de energía en sus hogares (por ejemplo, paneles solares y electrodomésticos de alta eficiencia), costos relacionados con el COVID-19, hacer depósitos de seguridad, entre otros.

“Los inmigrantes no deberían tener que elegir entre poner comida en la mesa y perseguir su sueño americano”, manifestó Andy Posner, fundador y director ejecutivo de Capital Good Fund.

Agregó que muchas familias son elegibles para mejorar su estatus migratorio al solicitar la ciudadanía, una tarjeta verde o asilo, pedir familiares, luchar contra una orden de deportación, entre otros. Ganar estos casos es transformador, pero después de las tarifas de presentación y la representación legal de alta calidad, el costo puede ser insuperable. Estamos agradecidos por la asociación de AILA a medida que expandimos nuestros préstamos de inmigración a nuevos mercados al trabajar con los abogados miembros de AILA y los inmigrantes”.

El primer préstamo de Capital Good Fund en abril de 2009 fue de 875 dólares para cubrir los costos de ciudadanía de un residente de Providence, Rhode Island de bajos ingresos. Desde entonces, han financiado 446 préstamos de inmigración por valor de más de 2 millones de dólares para una variedad de casos y gastos de inmigración.

El presidente de AILA, Allen Orr, señaló que “tener un abogado miembro de AILA como su defensor durante los procedimientos de inmigración puede marcar la diferencia. Sabemos que el acceso a los recursos financieros puede ser extremadamente difícil para muchas personas que necesitan la asistencia de un abogado calificado. Capital Good Fund ha estado trabajando con las oficinas de AILA desde 2016 cuando la organización expandió sus servicios a Florida, y estamos entusiasmados de asociarnos con ellos a medida que continúan aumentando su alcance y permitiendo que más personas accedan a representación legal”.

En uno de los casos, Capital Good Fund otorgó a Ana Marcia de Providence, Rhode Island, un préstamo para que pudiera pagar el costo de 5 mil dólares (gastos de abogados y tarifas de presentación de USCIS) de un permiso de trabajo, que tuvo el beneficio inmediato de permitirle obtener una licencia para conducir y la ayudó a construir su crédito.

“Ningún otro banco me dio la misma oportunidad que Capital Good Fund”, expresó la inmigrante.

“Antes me sentía desilusionada. No veía la manera de obtener el permiso de trabajo. Obtener el permiso me hizo sentir que ¡sí se puede!. El impacto del préstamo fue más allá de obtener un permiso de trabajo: a su vez, pude no solo iniciar mi propio negocio de limpieza, sino también comprar una casa para mi familia de cuatro miembros, esto último gracias al hecho de que estableció y luego construí mi puntaje de crédito”, expresó Ana Marcia.

Para mayor información, pueden ingresar a la web www.GoodFund.us.