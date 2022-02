Lanzan programa para ayudar a combatir los desalojos

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Dado que las solicitudes de desalojo se duplicaron con creces durante 2021, los inquilinos que lo necesitan ahora tienen acceso a representación legal gratuita a través de ese proceso judicial gracias al programa estatal Right to Counsel (derecho a un abogado).

La primera fase del programa comienza en 14 códigos postales que representan el 25% de las solicitudes de desalojo en todo Connecticut.

Los inquilinos pueden ver si son elegibles, si los servicios se brindan en su área o ser referidos a otros recursos gratuitos a través de la web https://evictionhelpct.org o usando la línea directa gratuita 1-800-559-1565.

“Queremos que la gente sepa que esos códigos postales son una representación sustancial de las solicitudes de desalojo que ocurren en todo el Estado”, manifestó Tiffany Walton, directora del programa de subvenciones de Connecticut Bar Foundation, que administra el programa.

Cuatro de las ciudades del estado, Bridgeport, Hartford, New Haven y Waterbury, están en la lista de la Princeton University Eviction Lab, que enumera las 100 grandes ciudades con las tasas más altas de desalojos en todo el país, según funcionarios de la fundación.

En enero de 2021, se presentaron 555 notificaciones mensuales de desalojo en todo el Estado. El número se disparó a mil 126 en noviembre y luego a mil 230 en diciembre.

“Estamos muy emocionados de comenzar. Es la culminación de los esfuerzos colectivos de tantas personas”, expresó Natalie Wagner, directora ejecutiva de Connecticut Bar Foundation.

Los servicios de derecho a un abogado también estarán disponibles de inmediato para las personas que sirvieron en las fuerzas armadas sin importar dónde vivan en Connecticut.

Los coordinadores del programa dijeron que se agregarán códigos postales adicionales a medida que se contraten y capaciten abogados adicionales.

“La gente está desesperada. La gente está en crisis y busca a cualquiera que pueda ayudar”, expresó Wagner.

Los coordinadores del programa dijeron que los primeros dos años de financiamiento provienen de 20 millones de dólares en ayuda federal para la pandemia, con otros 2.4 millones de dólares en fondos para Housing and Urban Development y dólares adicionales de varias fundaciones.

Wagner dijo que anualmente se presentan un promedio de 20 mil desalojos en los tribunales de Connecticut, pero solo alrededor del 7% de los inquilinos tienen un abogado que los represente.

Por el contrario, el 80% de los propietarios tienen representación en estos asuntos.

Si bien los propietarios deben enviar un “Aviso de desalojo” cuando desean iniciar los procedimientos de desalojo, Wagner dijo que el programa Right to Counsel ayudará a los inquilinos a comprender que tienen opciones cuando se les presente un aviso de desalojo.

El Connecticut Fair Housing Center ha recopilado datos judiciales que muestran que los inquilinos que enfrentan el desalojo tienen casi un 90% más de probabilidades de que se les ordene abandonar sus residencias si no tienen un abogado.

También dijeron que los desalojos tienden a afectar de manera desproporcionada a las personas de color y las mujeres de bajos ingresos.

“Lo que queremos es educar a los inquilinos sobre el hecho de que tienen derechos y no tienen que mudarse inmediatamente cuando reciben ese aviso”, precisó Wagner.

El programa Right to Counsel les ofrecerá una opción para determinar si pueden evitar el desalojo o al menos obtener más tiempo para mudarse, agregó.

Sin embargo, algunos propietarios están preocupados por el programa, citando un proceso más largo y mayores pérdidas financieras para los propietarios, lo que resulta en alquileres más altos para los inquilinos.

Las organizaciones sin fines de lucro que proporcionarán abogados a los inquilinos incluyen: Connecticut Legal Services, Connecticut Veterans Legal Center, Greater Hartford Legal Aid y New Haven Legal Assistance Association.

Los códigos postales donde los residentes que califican pueden acceder a este programa a partir de hoy son: Bridgeport 06610, Danielson 06239, Hartford 06105, 06106, 06112, 06114 y 06120, New Haven 06511, 06513 y 06519, Putnam 06260, Waterbury 06710, West Haven 06516 y Willimantic 06226.