Dos jóvenes hispanos mueren en tiroteo e incendio

NEW LONDON.- Un tiroteo mortal y un incendio en un edificio de varios apartamentos en New London, ocurrido el jueves pasado, fue un asesinato-suicidio, confirmó la oficina del médico forense.

Justo antes de las 8:00 de la mañana del miércoles pasado, la policía fue llamada al área de Granite Street y Williams Street por un informe de disparos.

Mientras se dirigían a la escena, se les dijo a los oficiales que se había producido un incendio en 48 Granite Street, cerca de la misma área donde se informaron los disparos.

Dos personas fueron encontradas dentro del edificio.

La policía dijo que una persona fue declarada muerta en el lugar, mientras que la otra murió en el Laurence + Memorial Hospital.

El viernes pasado, la Oficina del Médico Forense confirmó que las muertes de los jóvenes hispanos Arisleidy Batista y Nikeuri Rodríguez.

Las autoridades dijeron que Batista tenía heridas de bala en el torso, la cabeza y las extremidades y su muerte ha sido clasificada como un asesinato.

Rodríguez-Vargas, por su parte, murió de una herida de bala en la cabeza.

Su muerte fue catalogada como suicidio.

Un oficial de policía de New London también fue llevado al hospital para recibir tratamiento por inhalación de humo y luego fue dado de alta.

La pareja había estado viviendo junta en el apartamento durante unos cuatro meses, según la amiga de Batista.

Janiyah Williams, una amiga cercana de Batista que estaba con ella en el apartamento pocas horas antes del asesinato-suicidio e incendio provocado, dijo que la pareja había estado peleando.

Batista quería romper la relación con su novio Rodríguez por los celos de este, y el joven de 20 años la amenazaba con acabar con su propia vida si lo hacía.

Williams quería proteger a Batista, quien planeaba irse del apartamento y dejar a su pareja.

Las últimas palabras que Williams escuchó decir a su amiga Batista fueron: “¿Voy a ir al apartamento, lo peor que puede ocurrir es que él me mate?”, mientras regresaba a su apartamento para confrontar a Rodríguez sobre el dinero de la renta, que él había amenazado con robar.

Batista, quien se había mudado a Connecticut desde la República Dominicana hace al menos seis años y se graduó de la New London High School en 2020, fue asesinada solo unas horas después.

Las autoridades sospechan que antes de quitarse la vida, Rodríguez causó el incendio en la casa.

Después de investigar la escena del incendio, el Departamento de Bomberos de New London, el Departamento de Policía de New London y la Unidad de Incendios y Explosiones de la policía estatal de Connecticut determinaron que el incendio no fue un accidente.

El incendio fue controlado por los bomberos en el apartamento del tercer piso de la pareja y causó “una cantidad moderada de daños”, según el Departamento.

Según el reporte, los investigadores recolectaron evidencia en la escena relacionada con cómo se inició el incendio, pero no dieron a conocer más detalles.

El miércoles por la noche, todos los que vivían en el edificio fueron evacuados y asistidos por la Cruz Roja Americana.

El edificio tiene nueve unidades de alquiler en total, y al menos nueve personas vivían allí en el momento del incendio.

La policía dijo que su investigación sobre el incidente aún estaba en curso. Cualquier persona con información sobre el caso puede comunicarse con el Departamento de Policía de New London al 860-447-5269, o enviar un mensaje de texto con la palabra NLPD más la pista a 847411.