Visitantes de hogares de ancianos deben mostrar prueba de vacunación contra el COVID-19

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que emitió una orden ejecutiva que establece que todos los hogares de ancianos en Connecticut exijan a los visitantes mostrar una prueba de que han sido vacunados completamente contra COVID-19, o recientemente dar negativo al virus para poder ingresar a las instalaciones.

“Sabemos que algunas de las personas más vulnerables a los impactos del COVID-19 incluyen a quienes viven en los hogares de ancianos, por lo que debemos hacer todo lo posible para protegerlos de este virus. Esta es una precaución más que podemos implementar en estas instalaciones para mantenerlas seguras”, expresó el Gobernador.

Específicamente, al ingresar a los hogares de ancianos, los visitantes deben:

* Proporcionar pruebas de que están completamente vacunados contra el COVID-19 y, si son elegibles, bajo la guía de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) o los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), han recibido una inyección de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19;

* Proporcionar una prueba impresa o electrónica de un resultado negativo de la prueba de COVID-19 de una prueba rápida de antígeno que se completó dentro de las 48 horas anteriores o una prueba de PCR que se completó dentro de las 72 horas anteriores.

* Hacerse una prueba rápida de antígenos en el asilo de ancianos.

La orden requiere que los hogares de ancianos nieguen la entrada a cualquier visitante que dé positivo por COVID-19 o que se niegue a hacerse una prueba rápida de antígeno.

La orden establece, además, de acuerdo con la guía de los Centros de Medicare y Medicaid, que un hogar de ancianos no puede negar la entrada a ningún visitante que esté dispuesto a hacerse una prueba rápida de antígeno, pero no puede hacerlo porque el hogar de ancianos no puede proporcionar una prueba rápida de antígenos.

El Departamento de Salud Pública de Connecticut planea distribuir 50 mil pruebas rápidas de antígenos a todos los hogares de ancianos.

Estos deben usarse exclusivamente para facilitar visitas seguras. La distribución comenzará esta semana.

La orden ejecutiva de Lamont entró en vigencia el viernes 21 de enero.