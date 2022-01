Todas las escuelas de CT pronto tendrán Narcan

- Publicidad -

NEW BRITAIN.- Tras la muerte por sobredosis de un estudiante de 13 años de Hartford, las ciudades de Connecticut están trabajando para que Narcan , también conocido como Naloxona, llegue a las escuelas.

Actualmente, las enfermeras escolares de New Britain tienen Narcan en la New Britain High School, Brookside School, Roosevelt Early Learning Center y el New Britain Transitional Center.

Sin embargo, ahora están trabajando para que Narcan llegue a todas las escuelas secundarias y preparatorias.

La próxima semana, estarán capacitando a los administradores sobre cómo usar el medicamento que salva vidas.

El esfuerzo está dirigido en conjunto con el Grupo de Trabajo de Recuperación de Opioides de New Britain, establecido por los líderes de la Ciudad en enero de 2019.

Las cuadrillas de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) de New Britain llevarán a cabo la capacitación.

“Es un enfoque simple, fácil y que salva vidas que nos ayudará a reducir la tasa de mortalidad por opioides”, expresó el jefe Bruce Baxter, director ejecutivo de New Britain EMS.

El uso de opioides en general es algo que, según Baxter, ha aumentado durante la pandemia.

Solo entre 2020 y 2021, New Britain experimentó un aumento del 32% en las llamadas al 911 por sobredosis de opioides. Sin embargo, no han visto una sobredosis en personas de 18 años o menos en el último año.

“Eso no significa que los opioides no sean frecuentes y accesibles para los niños”, indicó el experto.

El grupo con New Britain Recovers han estado rastreando quién es exactamente el más afectado por las sobredosis de opioides.

Mallory Deprey, gerente del Programa de Servicios Comunitarios de New Britain, dijo que generalmente afecta a las personas de entre 30 y 65 años.

En Hartford, un estudiante de 13 años de la Academia de Ciencias Médicas y Deportivas murió después de una sobredosis de fentanilo mientras estaba en la escuela. Por eso, el grupo de trabajo en New Britain sabía que necesitaban más Narcan en las escuelas.

“El superintendente abrió las puertas y dijo: ‘Sí, quiero esto en mis escuelas’. Y dijimos perfecto, estamos listos para empezar”, comentó Deprey.

Al principio, los administradores recibirán la capacitación de Narcan. Eventualmente, esperan que todos los maestros y el personal sepan qué es y cómo usarlo. Este es su objetivo.

“Cada maestro tiene un kit de rescate de sobredosis en su salón de clases y tiene acceso inmediato a Narcan”, expresó Baxter.

New Britain EMS también está redactando un plan de estudios para agregar a las clases de salud que se imparten en las escuelas de New Britain, donde los estudiantes aprenderán sobre Narcan como primeros auxilios.

“Necesitamos educar a nuestros hijos para que conozcan y tomen buenas decisiones, debemos prevenir que tomen otro camino. Nuestro trabajo como educadores y adultos y el conocimiento entre pares es decir: ‘Yo quiero salvar la vida de esta persona’ porque cometieron un grave error y la gente comete errores, pero no deberían tener que morir por ellos”, finalizó Deprey.