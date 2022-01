Nuevas clínicas de vacunación en Yonkers para ayudar a reducir la propagación de COVID-19

- Publicidad -

YONKERS.- El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, anunció que agregará clínicas de vacunación contra el COVID-19 en el Departamento de Salud del condado, ubicado en Yonkers, para ayudar a reducir la propagación del virus.

El Departamento de Salud del Condado ofrecerá vacunas contra el COVID-19 gratuitas en Yonkers y White Plains, y pruebas PCR de COVID-19 en el Westchester County Center hasta fines de febrero.

La primera y la segunda dosis y las vacunas de refuerzo están disponibles en ambos lugares.

Las vacunas contra el COVID-19 en la clínica del Departamento de Salud del condado de Westchester en Yonkers, comenzarán esta semana, de lunes a viernes, de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche en la clínica de Yonkers, en 20 South Broadway, 2º piso.

Las autoridades recomiendan hacer citas, pero se aceptan visitas sin cita previa. No habrá clínicas el 21 de febrero.

Sitios web para programar citas en Yonkers

– Programar una vacuna de refuerzo (mayores de 12 años)

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=D178E438629E0154E0530A6C7C158DCE.

– Programar una vacuna de Pfizer de primera dosis (a partir de los 5 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=D61ABD8F9F0F02E0E0530A6C7C162952.

– Programar una segunda dosis de la vacuna Pfizer (a partir de los 5 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=D61AC03D590D01C8E0530A6C7C163494.

– Programar una primera dosis de la vacuna Moderna (mayores de 18 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=C72E6FA9359F013AE0530A6C7C15C890.

– Programar una segunda dosis de la vacuna Moderna (mayores de 18 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=C71C123CF5ED0264E0530A6C7C15B5D6.

– Programar una vacuna de Johnson & Johnson (mayores de 18 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=C71C123CF5E10264E0530A6C7C15B5D6.

Vacunas en el Westchester County Center

Las vacunas contra el COVID-19 en el Westchester County Center en White Plains

se ofrecerán por las tardes solo con cita previa, de miércoles a viernes, y el sábado 12 de febrero, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Para programar citas pueden ingresar a las web

– Programe una vacuna de refuerzo (mayores de 12 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=D43B8BA69D2F0288E0530A6C7C15C3B9.

– Programe una vacuna de Pfizer de primera dosis (a partir de los 5 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=D44B98D86E1F01B2E0530A6C7C15222D.

– Programe una segunda dosis de la vacuna Pfizer (a partir de los 5 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=D44B98D86E2001B2E0530A6C7C15222D.

– Programe una primera dosis de la vacuna Moderna (mayores de 18 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=D4AFB8D5A6CF01F6E0530A6C7C15B11F.

– Programe una segunda dosis de la vacuna Moderna (mayores de 18 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=D4AFD154256701B0E0530A6C7C15CBA3.

– Programe una vacuna de Johnson & Johnson (mayores de 18 años).

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=D4B009CB31ED024AE0530A6C7C1582AB.

Pruebas PCR de COVID-19

Las pruebas de COVID-19 estarán disponibles en el Westchester County Center hasta febrero.

Para programar una prueba, pueden ingresar a www.westchestergov.com/health. Se agregarán nuevas citas cada tres días, de la siguiente manera:

– Lunes y martes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

– Miércoles, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

– Jueves, 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

– Viernes, 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

Estas pruebas son para cualquier persona con síntomas o que haya estado expuesta a alguien que dio positivo por COVID-19. Los resultados estarán listos en tres días.

Se requieren citas y debe crear una cuenta en la web https://app.clarifi-covid-19.com.

Las personas deben llevar una licencia de conducir u otra identificación con foto. De acuerdo con los expertos, para obtener resultados precisos, no se cepille los dientes ni use enjuague bucal una hora antes de la prueba, no fume, no vapee, no coma o beba, no mastique chicle, mentas o pastillas durante los 30 minutos anteriores a la prueba.