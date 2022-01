Gobernador quiere que legislatura tome postura sobre uso de máscaras y otros mandatos

- Publicidad -

HARTFORD.- Después de tomar decisiones radicales durante casi dos años, el gobernador Ned Lamont hizo un llamado a la legislatura para que codifique algunas de sus órdenes ejecutivas en un año electoral.

Tanto Lamont como la legislatura están tratando de determinar los próximos pasos porque sus poderes de emergencia durante la pandemia de COVID-19 expiran el 15 de febrero, y todos los legisladores republicanos y algunos demócratas no quieren más extensiones después de que la legislatura ya las otorgó seis veces.

Sin una solicitud inmediata para extender sus poderes de emergencia, la amplia autoridad de Lamont, que ha llevado a los críticos a darle el apodo de “Rey Ned”, terminaría menos de nueve meses antes de las elecciones de noviembre.

Lamont planea reunirse con los principales líderes esta semana mientras su principal asesora legal, Nora Dannehy, elabora una lista de las órdenes que podrían continuar.

“Nora está reuniendo una lista de 10 o 15 órdenes ejecutivas que nos gustaría ver extendidas por la legislatura”, expresó Lamont.

“Aquí está la oportunidad del Congreso de legislar eso. Hacerle ajustes a los protocolos de salud que hemos implementado desde el inicio de la pandemia, como que los niños usen o no máscaras o cerrar o no las escuelas. Esta es su oportunidad de opinar sobre las órdenes ejecutivas. Y me encantaría tener aportes legislativos al respecto. Creo que es realmente importante”, indicó el Gobernador.

Aparte de las órdenes específicas, Lamont quiere saber si podría haber una pequeña excepción para extender sus poderes de forma limitada.

Los republicanos se han quejado repetidamente de que han sido excluidos del proceso ya que Lamont tomó decisiones unilaterales durante la pandemia en curso.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Vincent Candelora, de North Branford, dijo que la legislatura tradicionalmente lleva a cabo audiencias y votaciones de comités antes de tomar cualquier decisión final en un proceso que a menudo no se realiza rápidamente.

La próxima sesión legislativa comienza el 9 de febrero, solo unos días antes de que expiren los poderes de Lamont.

El líder republicano del Senado, Kevin Kelly, de Stratford, dijo que los legisladores no deberían otorgar la séptima extensión.

“No hay ninguna razón por la que la legislatura no pueda actuar como una rama igualitaria del gobierno para gestionar la respuesta a la pandemia y representar las voces de nuestros electores. Ya es hora de restablecer la supervisión y la transparencia que nuestro sistema de gobierno de tres ramas fue diseñado para proteger”, precisó Kelly.

Kelly agregó que el Estado todavía tiene varios problemas bajo las órdenes de Lamont.

“Hoy, bajo poderes ejecutivos, las personas siguen luchando para obtener pruebas PCR y resultados oportunos. “La capacidad y la infraestructura de pruebas no satisfacen la demanda”, dijo el legislador.

“Los maestros se sienten sin apoyo. Los desafíos de personal persisten. Los pacientes con COVID-19 positivo se están introduciendo en los hogares de ancianos y se ignoran las voces de los residentes y sus seres queridos”, comentó Kelly.

Lamont declaró emergencias tanto de salud pública como de preparación civil en marzo de 2020, ya que la pandemia se estaba propagando rápidamente por todo el Estado.

Desde la declaración original de seis meses, las emergencias ahora se han extendido seis veces por la legislatura controlada por los demócratas.

Pero Lamont ahora tiene muchos menos poderes que en el pico de la pandemia, cuando emitió más de 300 acciones diferentes a través de sus órdenes ejecutivas, que incluyen muchas que expiraron hace mucho tiempo.

Pero la legislatura podría bloquear cualquiera de las órdenes ejecutivas de Lamont si la mayoría de los seis líderes principales en la Cámara y el Senado votaran para hacerlo.

El presidente de la Cámara, Matt Ritter, de Hartford, apuntó que si alguno de los otros cinco líderes desea bloquear una orden, debe comunicarse con él y él organizará una votación. Los demócratas controlan cuatro de los seis votos, lo que les permite defender cualquiera de las órdenes de Lamont si votan juntos.