Cómo evitar estafas a la hora de comprar kits de prueba de COVID-19 para el hogar

NEW ROCHELLE.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) está advirtiendo a los consumidores sobre los kits de prueba de COVID-19 falsos en el hogar.

Según la FDA, están apareciendo en línea kits de prueba caseros falsos y no autorizados a medida que los estafadores se aprovechan del aumento en la demanda.

Si está comprando kits de prueba en línea, la Comisión Federal de Comercio (FTC) ofreció algunos consejos de para evitar obtener un producto falso.

CONSEJOS

Asegúrese de que la prueba que está comprando esté autorizada por la FDA.

Consulte las listas de la FDA de pruebas de diagnóstico de antígenos y pruebas de diagnóstico molecular antes de comprar para encontrar las pruebas autorizadas para uso doméstico.

EchE un vistazo al vendedor

Consulte a un vendedor antes de comprar, especialmente si está comprando en un sitio que no conoce. Busque en línea el sitio web, la empresa o el nombre del vendedor, además de palabras como “estafa”, “queja” o “revisión”.

Compare reseñas en línea de una amplia variedad de sitios web

Puede obtener una buena idea acerca de una empresa, producto o servicio al leer las reseñas de los usuarios en varios sitios de comparación de compras o minoristas. Debe revisar la fuente de la reseña.

La FTC recomienda que los consumidores se pregunten: ¿De dónde proviene esta revisión? ¿Es de una organización experta o de clientes individuales?

Pague con tarjeta de crédito

Si le cobran por un pedido que nunca recibió, o por un producto que no es como se anuncia, puede comunicarse con la compañía de su tarjeta de crédito y discutir el cargo.

Puede ingresar a la web https://www.consumer.ftc.gov/articles/0219-disputing-credit-card-charges para seguir los pasos sobre como disputar un cargo en su tarjeta de crédito.

Puede obtener más información sobre los fraudes relacionados con el COVID-19 y cómo evitarlos visitando la web https://www.ftc.gov/coronavirus/scams-consumer-advice.