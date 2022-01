Cruz Roja declara primera crisis de sangre nacional

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- El suministro nacional de sangre es tan bajo a medida que continúa la pandemia de COVID-19, que la Cruz Roja Americana ha declarado su primera crisis nacional de sangre.

Con la esperanza de animar a la gente a arremangarse para donar, la organización está ofreciendo un viaje al Super Bowl de este año.

La Cruz Roja informó, el martes pasado, que ha visto una disminución del 10% en la cantidad de personas que donan sangre desde que comenzó la pandemia.

El declive coincidió con la aparición de la variante delta de COVID-19, seguida ahora por la variante ómicron.

La participación de donantes ha disminuido, las campañas de donación de sangre se han cancelado y ha habido escasez de personal, señaló la organización.

La Cruz Roja, los American Blood Centers y la Association for the Advancement of Blood and Biotherapies manifestaron en una declaración conjunta que los centros de sangre en todo el país han informado de un suministro de menos de un día de algunos tipos de sangre críticos en las últimas semanas.

“Si bien algunos tipos de atención médica pueden esperar, otros no pueden hacerlo”, expresó la doctora Pampee Young, directora médica de la Cruz Roja.

“Los hospitales todavía atienden a víctimas de accidentes, pacientes con cáncer, personas con trastornos sanguíneos como la enfermedad de células falciformes y personas gravemente enfermas que necesitan transfusiones de sangre para vivir, incluso cuando los casos de ómicron aumentan en todo el país”, agregó Young.

La Cruz Roja destacó la historia de Kristen Mill de Spring Grove, Illinois, que necesita transfusiones de sangre debido a problemas de salud continuos por una picadura de garrapata en 2008.

Recientemente, fue al hospital para una transfusión y le dijeron que no tenía sangre que coincidiera con su tipo.

“Da mucho miedo, especialmente si no sabes si la sangre está llegando, porque esto es algo que necesitas para vivir”, comentó Mill.

La Cruz Roja dijo que, si bien se necesitan todos los tipos de sangre, O positivo y O negativo son de particular necesidad, así como donaciones de plaquetas.

Las personas que vayan a donar hasta el 31 de enero participarán automáticamente para ganar dos boletos para el Super Bowl LVI en Los Ángeles, California, un pasaje aéreo de ida y vuelta, tres noches de alojamiento y una tarjeta de regalo de 500 dólares para gastos.

Además, la Cruz Roja dijo que necesita voluntarios para ayudar en las campañas de donación de sangre y para transportar sangre a los hospitales de todo el país.

Para registrarse para donar, pueden ingresar a la web https://www.redcrossblood.org/give.html/find-drive.