CT busca regular gastos en cuidado infantil

HARTFORD.- Los líderes estatales y de cuidado infantil están haciendo sonar la alarma, al señalar que las guarderías están luchando para permanecer abiertas con los casos de COVID-19 en aumento entre su personal.

Algunos centros incluso han cerrado sus puertas definitivamente.

El gobernador Ned Lamont, junto con el senador federal Richard Blumenthal, están presionando para que se apruebe el Build Back Better Plan, el paquete de financiación de casi 2 billones de dólares del presidente Joe Biden.

El plan tiene dinero para ayudar a las familias a pagar el cuidado de los niños

“Uno de los mayores problemas que tenemos es la dotación de personal y asegurarnos de que podamos continuar capacitando y pagando al personal de cuidado diurno de calidad para que puedan intensificar y satisfacer la necesidad”, comentó Lamont.

Connecticut recibió alrededor de 275 millones del American Rescue Plan Act, que Biden promulgó en marzo pasado.

Blumenthal indicó que el dinero se ha gastado.

“Se ha agotado casi todo y es por eso que estamos al borde de una crisis de guarderías”, agregó el Senador federal.

Los demócratas dicen que cientos de millones de dólares llegarían a Connecticut para el cuidado de los niños si se aprueba el plan Build Back Better Plan de Biden.

Eso que hará que el cuidado de los niños sea más asequible, ampliará el acceso a la educación preescolar gratuita para niños de 3 a 4 años y capacitará y pagará más al personal.

“Connecticut recibiría 168 millones de dólares adicionales en el primer año y aumentaría con el tiempo y nos permitiría diseñar y construir un sistema para pagar un salario justo y hacer un seguimiento de la fuerza laboral. Y asegúrese de que las familias no paguen más del 7% de sus ingresos en el cuidado de los niños”, precisó Beth Bye, comisionada de la Office of Early Childhood.

El dinero también se usaría para máscaras y pruebas de COVID-19.

“No habrá una recuperación económica sin cuidado de niños. Y continuaremos comprometiendo el aprendizaje, la salud y la seguridad de los niños y las familias que realmente quieren lo mejor para ellos y sus seres queridos”, comentó David Morgan de Team, Inc.

En 2020, de los mil 410 centros de cuidado diurno con licencia y los mil 888 hogares de cuidado infantil familiar con licencia, 27 cerraron, o menos del 1 por ciento.

Los líderes señalaron que otros estados vecinos están buscando números altos para el cierre de guarderías, algunos en un 10 por ciento.

A Lamont se unieron Beth Bye, comisionada de la Office of Early Childhood; Monette Ferguson, directora ejecutiva de Alliance for Community Empowerment en Bridgeport; David Morgan, presidente y director ejecutivo de Team, Inc, en Derby, y otros proveedores de cuidado infantil.