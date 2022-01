Oficiales escolares no hacen que los estudiantes se sientan más seguros, según informe

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Un nuevo informe muestra que la presencia de los agentes de la policía en entornos escolares contribuyó a más referencias a las fuerzas del orden, en particular para los estudiantes de color, es decir, no hace que los jóvenes se sientan más seguros en los centros educativos.

El informe de Connecticut Voices for Children analizó datos del año escolar 2017-2018 y encontró que el riesgo de arresto era cinco veces mayor para los estudiantes afroamericanos y latinos en escuelas con oficiales de recursos escolares (SRO).

Samaila Adelaiye, investigadora y becaria de políticas en Connecticut Voices for Children y autora del informe, dijo que, para los estudiantes de color, los oficiales pueden desempeñar un papel en el proceso de la escuela a la prisión.

“Si nuestros campus escolares son lugares donde queremos educar para formar jóvenes emocionalmente maduros, personas que pueden participar en la fuerza laboral y que pueden sobresalir en lo que eligen hacer, entonces la presencia de los oficiales de recursos escolares o SRO frustra ese propósito”, afirmó Adelaiye.

En todo el estado de Connecticut, el 22.5% de las escuelas tuvieron un oficial al menos a tiempo parcial durante el año escolar 2017-2018.

El informe tampoco encontró un efecto significativo en el rendimiento académico de los estudiantes en las escuelas con SRO.

El informe incluía recomendaciones de políticas, como la redirección de fondos hacia los consejeros escolares, trabajadores sociales y psicólogos.

Adelaiye argumentó que es fundamental contar con protecciones para los derechos de los estudiantes, ya que se relaciona con sus interacciones con la policía.

“Recomendamos que los legisladores aprueben leyes para garantizar que los padres estén presentes cada vez que se interrogue a un estudiante sobre una actividad potencialmente criminal, incluso si no se trata de una actividad criminal que involucre a ese estudiante”, señaló Adelaiye.

“Pero cada vez que van a ser interrogados por tales cosas, debería haber un mecanismo para hacer cumplir que los padres de los estudiantes estén presentes para eso”, agregó la defensora.

Los investigadores presentaron sus hallazgos a los estudiantes activistas en Connecticut que abogan por la remoción de los oficiales de las escuelas.

El informe también se ha compartido con legisladores, incluido el senador federal Chris Murphy, demócrata de Connecticut.