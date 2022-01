Alcaldesa insta a personas que busquen pruebas de COVID-19 para el hogar

- Publicidad -

STAMFORD – La alcaldesa Caroline Simmons instó a los residentes de Stamford que buscan una prueba de COVID-19 a usar uno de los sitios emergentes de la Ciudad, después de que la distribución 20 mil pruebas para el hogar, llevada a cabo el domingo pasado, condujo a calles bloqueadas y suministros agotados.

“Estamos alentando a todos a que vayan a uno de los sitio emergentes, ubicados en la Rippowam Middle School y Cove Island, que están siendo menos frenéticos y hay menos tráfico en el lugar”, manifestó Simmons durante una aparición, el lunes pasado, en el Hospital de Stamford.

Los funcionarios de Stamford distribuyeron las 20 mil pruebas de COVID-19 para el hogar recibidas del Estado el fin de semana pasado, en aproximadamente tres horas el domingo 2 de enero, reveló Simmons.

La distribución se llevó a cabo en tres lugares públicos de recogida en Shippan, el centro de la ciudad y el área de South End, lo que provocó que cientos de automóviles se atascaran en las calles antes concurridas mientras los residentes buscaban superar la escasez de pruebas en todo el país.

Simmons dijo que la distribución se produjo con relativa rapidez una vez que las familias llegaron a los sitios de distribución, mientras que los funcionarios trabajaron con grupos comunitarios para distribuir algunas de las pruebas a los adultos mayores que se encontraban en sus hogares y otros grupos vulnerables.

“Fueron bastante rápido. Sabemos que hubo problemas de tráfico y agradecemos al público por su paciencia y cooperación con eso, simplemente había tal demanda y, desafortunadamente, no había suficiente oferta”, agregó la Alcaldesa.

Otros suministros de prueba se reservaron para los socorristas. Se espera otra entrega de alrededor de 20 mil pruebas rápidas para el hogar esta semana y se entregarán en las escuelas K-12, informó Simmons.

Simmons dijo que la Ciudad también está trabajando con líderes estatales y federales para adquirir suministros de prueba adicionales.

La Alcaldesa estimó que existe una demanda de pruebas rápidas en el hogar entre cada uno de los aproximadamente 135 mil residentes de Stamford.

“Si pudiéramos conseguir uno para todos lo haríamos, creo que lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Le recordamos a la gente que, si no tiene síntomas o no es de alto riesgo o vulnerable, no se apresure a visitar estos sitios para hacerse la prueba”, precisó Simmons.

Esas palabras se hicieron eco en el gobernador Ned Lamont, quien también habló en el Hospital de Stamford.

Lamont dijo que las pruebas rápidas distribuidas por el Estado el fin de semana pasado y en las próximas semanas se necesitan como “un puente” hasta que el gobierno federal pueda aumentar la producción de 500 millones de pruebas que el presidente Joe Biden ha prometido enviar directamente a los estados.

Hasta que esas pruebas estén ampliamente disponibles, Lamont instó a la moderación entre quienes buscan una prueba.

“No se puede hacer que todo el mundo se apresure a realizarse las pruebas al mismo tiempo. Solo insto un poco de sentido común, si tiene síntomas, si tiene algunos síntomas de resfriado, similares a los de la gripe, probablemente tenga COVID-19 y entonces definitivamente debería quedarse en casa”, indicó Lamont.

Incluso con la Alcaldesa instando a las personas a usar los lugares de prueba en autoservicio como una alternativa a las pruebas en el hogar, esas ubicaciones han experimentado sus propios problemas a medida que el Estado continúa enfrentando una escasez de pruebas en medio del último aumento de virus.

Poco después de la apertura del lunes por la tarde, la Ciudad anunció en Twitter que las pruebas en el sitio de Cove Island habían alcanzado su capacidad para el día.

A diferencia de las pruebas rápidas de antígenos que se pueden realizar en casa, puede llevar hasta tres días recibir un resultado de PCR de un sitio de prueba de drive-thru (solo para conductores).

Sin embargo, se considera que las pruebas de PCR son más fiables que las pruebas de antígenos.