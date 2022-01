Adele invierte parte de sus millones en una nueva casa

- Publicidad -

Adele ya está invirtiendo parte de los millones que se ganó con su serie de shows en Las Vegas en una nueva propiedad. Según fuentes del sitio TMZ, la cantante compró la mansión de Sylvester Stallone en Los Angeles por US$ 58 millones.

La mansión es una de las casas a la venta más caras de Los Angeles.

El año pasado, Sylvester Stallone intentó vender la propiedad por US$ 110 millones, luego la rebajó a US$ 85 millones, pero no había ningún comprador interesado.

La casa está al final de una calle sin salida y un largo camino de entrada privado en el exclusivo vecindario de North Beverly Park.

La mansión principal tiene seis recámaras y nueve baños, incluyendo una suite principal, tres recámaras amplias con baños privados y dos recámaras para empleados. También hay una posada de dos pisos con dos suites y una cocina completa.

Además, la mansión cuenta con muchas comodidades en la casa principal, que incluyen un cine profesional, un gimnasio, un campo de golf y más.

La parcela tiene un gran patio con piscina infinita, spa y garaje para ocho coches, con aire acondicionado y un estudio de arte.