Seis cosas que debe saber sobre ómicron y las festividades

NORWALK.- Ómicron, la variante de COVID-19 altamente mutada detectada en Connecticut y al menos en otros 16 estados, ¿Alterará las celebraciones de Navidad y Año Nuevo? Los expertos responden.

A pesar de las preocupaciones de que ómicron podría ser incluso más transmisible que la variante delta ahora dominante, una combinación de síntomas leves en los primeros casos reportados y los primeros signos de que las vacunas actuales ofrecen cierta protección dan esperanza de un mejor resultado contra esta nueva amenaza para la salud.

“No le tengo miedo todavía. No es que haya tenido miedo de ninguno de ellos. Ha habido muchas letras griegas entre ómicron y delta que no han resultado ser más peligrosas a este punto”, declaró el doctor Ulysses Wu, director del Sistema de Enfermedades Infecciosas de Hartford HealthCare y epidemiólogo jefe.

Por ahora, los expertos responden preguntas y brindan consejos de cara a las fiestas navideñas y de año nuevo.

¿Qué significa ómicron para las próximas festividades?

“Por ahora, no debe preocuparse por revertir sus festividades con respecto a lo que sucedió en 2020, donde las protocolos de seguridad eran mayores. Si tiene una situación de vacunación, puede disfrutar de las fiestas con sus seres queridos en un entorno familiar”, expresó el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden

¿Qué pasa con los viajes durante la temporada navideña y de Año Nuevo?

No las cancele, pero reconsidere la ecuación riesgo vs recompensa. Estados Unidos comienza esta semana nuevas restricciones de viaje que requieren que cualquier persona que ingrese al país muestre una prueba COVID-19 negativa dentro de un día de vuelo. Cualquier persona que salga del país, de 2 años en adelante, debe presentar una prueba de COVID-19 negativa independientemente del estado de vacunación antes de la salida. Todos deben usar mascarillas en los aeropuertos, aviones y otros medios de transporte público hasta el próximo 18 de marzo.

Si viajas dentro de los Estado Unidos., verifique los niveles de transmisión en su destino.

¿Le protegerán las vacunas actuales contra ómicron?

Si está completamente vacunado, y especialmente si has recibido una inyección de refuerzo, las vacunas actuales deberían protegerle contra las enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes relacionadas con una infección por ómicron, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC).

“Es muy poco probable que la vacuna tenga una protección del cero por ciento contra esta variante o cualquier otra variante que se presente en el futuro porque lo que sucede con una vacuna, es que estimula a otras partes del sistema inmunológico que también se activarán para tratar de protegerle”, explicó el doctor Wu.

Los funcionarios de Connecticut informaron durante el fin de semana del primer caso de ómicron en el estado, un hombre del condado de Hartford completamente vacunado de unos 60 años que desarrolló síntomas leves el 27 de noviembre tuvo una prueba en casa positiva el 29 de noviembre y luego una prueba molecular positiva el 1º de diciembre. Un miembro de la familia había asistido a la convención Anime NYC 2021 el mes pasado en la ciudad de Nueva York, lugar de un brote de ómicron.

Wu indicó dice que la efectividad de la vacuna COVID-19 contra ómicron será similar a la efectividad de la vacuna anual contra la influenza.

“Sabemos que la vacuna contra la influenza puede no ser tan eficaz de un año a otro, pero sabemos que es probable que cualquier vacuna que reciba sea al menos algo protectora. Y la protección parcial contra la variante COVID o cualquier virus COVID es mejor que la protección cero”, agregó el experto.

¿Cuán transmisible es la nueva variante?

Ómicron se propagará más fácilmente que el virus SARS-CoV-2 original que causa COVID-19, de acuerdo con los CDC, pero no está claro si será más transmisible que la variante delta.

Sin embargo, es posible que ómicron sea la primera variante de COVID-19 con al menos una mutación que contiene información genética del mismo coronavirus que causa el resfriado común.

Esto haría más fácil que ómicron evadiera el sistema inmunológico humano, pero también podría explicar por qué los primeros pacientes con infecciones confirmadas por ómicron han informado síntomas leves o nulos.

“¿Es posible que esta variante entre, sustituya a delta y se mantenga durante un período de tiempo?” se preguntó Keith Grant, director principal de prevención de infecciones de Hartford HealthCare, a lo que respondió “Sí, es muy posible. Pero no tenemos suficientes datos para hacer ese juicio en este momento”

¿Deberían las personas volver a usar máscaras en espacios públicos interiores?

Si no está vacunado, absolutamente. Si está vacunado, pero tiene un mayor riesgo debido a la edad o una afección médica existente, sí.

Los CDC todavía recomiendan usar mascarillas en entornos públicos cerrados en áreas como Connecticut con transmisión comunitaria considerable o alta.

“Las dos formas de salir de esta pandemia son el uso de máscaras, las vacunas, y las inyecciones de refuerzos”, expresó el doctor Wu.

¿Le dirá una prueba de COVID-19 positiva si tiene Ómicron?

No. Una prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT), que es una reacción en cadena de la polimerasa es un tipo de NAAT o una prueba de antígeno, solo le indicará si está infectado con el COVID-19.

“Desafortunadamente, esa información no está disponible. Entonces, lo que sucede es que las pruebas en la mayoría de los laboratorios comerciales básicamente solo le dan un sí o un no, si tiene o no COVID-19. El tipo de COVID-19 que tiene está reservado para laboratorios especializados. No todas las muestras pasan a ser analizadas para determinar exactamente qué tipo de coronavirus es desde un punto de vista clínico. Pero realmente no importa porque tratamos a todos los COVID-19 de la misma manera”, finalizó Wu.