Prisión juvenil del Estado viola derechos civiles de los menores reclusos, de acuerdo con Departamento de Justicia de EEUU

HARTFORD.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un informe, el martes pasado, que encontró que la Manson Youth Institution en Cheshire, está violando los derechos de los jóvenes confinados allí.

Manson es una prisión de alta seguridad para adolescentes y adultos jóvenes hasta los 21 años.

La Department of Justice’s Civil Rights Division informó que una investigación reveló servicios de salud mental e instrucción de educación especial inadecuados. Los investigadores federales señalaron que el personal de Manson frecuentemente somete a los jóvenes a períodos dañinos de aislamiento, a pesar de la evidencia de que los niños son especialmente vulnerables al daño duradero del aislamiento.

Los hallazgos son similares a los de un informe de 2019 publicado por la defensora estatal de la infancia Sarah Eagan, quien representa los intereses de los niños más vulnerables de Connecticut.

Eagan dijo que el último informe del Departamento de Justicia requiere que los funcionarios estatales y federales acuerden un plan de cambio radical.

“Dada la magnitud y urgencia del hallazgo del Departamento de Justicia, lo que debe verse en cualquier acuerdo de resolución son soluciones de igual proporción. Esto finalmente necesitará una reforma en la forma en que trabajamos con los niños encarcelados”, indicó Eagan.

La defensora dijo que las sugerencias de reforma en su informe de 2019 no pudieron resolver todos los problemas en la Manson Youth Institution, porque los problemas en el sistema de justicia juvenil están muy arraigados.

Los legisladores republicanos en Connecticut han propuesto sentencias de adultos más severas para los niños para rectificar lo que creen que es un problema de delincuencia juvenil que se dispara durante la pandemia.

Ese tipo de cambio en los requisitos de sentencia podría llevar a que más niños terminen en Manson.

Mike Lawlor, profesor de la Universidad de New Haven y ex alto funcionario de justicia penal del Estado, dijo que esta investigación del Departamento de Justicia muestra que las sentencias más duras que llevan a los delincuentes jóvenes al “extremo profundo” del sistema penitenciario para adultos no es el camino más importante a seguir.

“La mejor idea es encontrar formas apropiadas de brindar servicios a estos niños en el sistema juvenil. Esto puede hacerse, pero no es fácil. es complicado. Costará dinero, pero costará más dinero hacerlo de la manera incorrecta, en el lado de los adultos”, precisó Lawlor.

Lawlor dijo que el Estado tendrá que actuar sobre la investigación o un juez federal lo obligará a cumplir.

Los funcionarios de la Manson Youth Institution dirigieron sus preguntas a la oficina del gobernador Ned Lamont.

David Bednarz, portavoz de la oficina de Lamont, declaró que la administración está revisando el informe.

Bednarz dijo que el Estado ya ha tomado medidas para abordar los problemas en la institución.

El Fiscal General del Estado, William Tong, quien representaría a Manson y al Estado si el Fiscal General de los Estados Unidos decidiera emprender acciones legales para forzar los acuerdos de reforma, apuntó que “nuestra oficina está revisando los hallazgos del informe y trabajará con el Departamento de Corrección y Departamento de Justicia para abordar las cuestiones planteadas en el informe”.