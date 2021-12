Inmigrantes, trabajadores y líderes religiosos piden aprobación de ley “Reconstruir mejor”

- Publicidad -

HARTFORD.- Para instar a los senadores federales de Connecticut, Richard Blumental y Chris Murphy, a tomar medidas sobre el proyecto de ley Build Back Better (Reconstruir mejor), líderes religiosos y trabajadores inmigrantes, incluidos los trabajadores domésticos, se reunieron afuera de la oficina de Blumenthal en Hartford, para llevar a cabo una manifestación pidiendo la aprobación de la ley.

El reverendo Josh Pawelek de la Unitarian Universalist Society East en Manchester, manifestó que “el estancamiento de Build Back Better es vergonzoso y moralmente incomprensible. Hacemos un llamado al senador Blumenthal y al senador Murphy para que hagan todo lo que esté a su alcance para aprobar la legislación sobre las redes de seguridad social más importante en casi un siglo, con inversiones en familias, trabajadores de primera línea, cuidado de ancianos y trabajadores de cuidado, y protecciones para los inmigrantes indocumentados. Necesitamos hacerlo mejor, podemos hacerlo mejor y lo haremos [email protected]

Los trabajadores inmigrantes, los trabajadores de atención domiciliaria para ancianos y discapacitados y otros empleados con salarios bajos han sido llamados “esenciales”, y muchos continuaron trabajando durante los días más sombríos de la pandemia, cuando las tasas de hospitalización y muerte eran dos veces más altas en los afroamericanos, hispanos y otras comunidades de color que estaban abrumadoramente en primera línea, señalaron los defensores.

Ahora, con la variante ómicron que aumenta las tasas de positividad de COVID-19 en todo el Estado, es hora de brindar una red de seguridad sólida para los trabajadores y las familias que están en primera línea, agregaron los manifestantes.

Los defensores enfatizaron que los demócratas del Senado deben cumplir su promesa, rechazar las opiniones de la parlamentaria y aprobar la ley Build Back Better con fondos completos para los servicios de atención domiciliaria y un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados.

“Las familias trabajadoras y los inmigrantes se entregaron a este país durante la pandemia. Es hora de que el Senado entregue la legislación sobre las redes de seguridad social más importante en un siglo”, agregó Pawelek.

Nelson Pinos, un padre indocumentado de Connecticut que pasó la mayor parte del tiempo viviendo en un santuario de la iglesia se unió también a la coalición estatal de líderes laborales, líderes religiosos y organizadores de los derechos de los inmigrantes, incluidos CT Domestic Worker Justice Coalition, New Sanctuary Movement CT, Black and Brown United in Action, Unidad Latina en Acción, Comunidades Sin Fronteras, CT Worker Center, Naugatuck Valley Project.